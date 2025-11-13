„Pizzeria Gate“ vor Luxemburg – Deutschland?

„Pizza, Bier und Co.: Fantreff in Luxemburg“ – so lautet der Titel eines zunächst unscheinbaren Artikels auf dfb.de zum Treffpunkt deutscher Fans vor dem anstehenden Länderspiel im „Stade de Luxembourg“ gegen die FLF-Auswahl. Liest man jedoch weiter, werden aber zumindest Insider der luxemburgischen Fanszene stutzig. Der erwähnte Fantreff ist eine Pizzeria an der „Cloche d’Or“, wo sich in den vergangenen Jahren im Prinzip luxemburgische Fans vor Länderspielen trafen.

Kurz nach Bekanntwerden der Sachlage Ende vergangener Woche bestätigte die erwähnte Gaststätte per E-Mail auf Nachfrage hin, dass sie wie gewohnt auch für andere Gäste geöffnet habe und Fans der Gastgeber ebenfalls willkommen sind. Aus der Antwort auf eine von unserer Seite an den DFB gerichteten Anfrage ging hervor, dass die Reservierung der Gaststätte und der Treffpunkt an den luxemburgischen Verband sowie die zuständigen Behörden weitergeleitet worden war. An das Lokal kam man durch DFB-Fanclubs, die dieses von früheren Besuchen empfohlen hatten.

Ein Konflikt? Natürlich können Fans beider Teams zusammen bei Pizza, Bier und Co. feiern. Doch alleine die potenzielle Anzahl an Anhängern beider Seiten könnte aufgrund der Nähe zum Stadion hierdurch außergewöhnlich groß werden. Beim größten Fanclub der „Rout Léiwen“ stieß die Entscheidung der DFB-Fans für das erwähnte Lokal auf wenig Verständnis (s.u.).

Als der eingangs erwähnte Artikel veröffentlicht wurde, war dem DFB laut eigenen Angaben nicht bekannt, dass die Gaststätte üblicherweise ein Treffpunkt vieler FLF-Fans sei. Der DFB habe sogar eine kritische aber verständliche Rückmeldung seitens einer luxemburgischen Fangruppe erhalten. Daraus habe sich aber ein konstruktiver Dialog zwischen Vertreterinnen und Vertretern Fans beider Seiten entwickelt, so der Deutsche Fußballbund weiter gegenüber FuPa.

Insgesamt werden gut tausend Gästefans am Freitag erwartet, man zeigte sich dankbar, dass die FLF damit doppelt so viele zugelassen hat, wie vorgeschrieben. Auf der anderen Seite hätte der deutsche Verband über 5.000 Karten verkaufen können. „Wir bedauern die entstandene Irritation und freuen uns auf ein gemeinsames Fußballfest in Luxemburg“ schließt das Schreiben.

Wie steht es um die Sicherheit nach Einbruch von Youtuber?

Nachdem vergangene Woche ein Youtuber über Nacht ins „Stade de Luxembourg“ eindringen und dort ungehindert filmen konnte, berichtete lessentiel.lu am Montag, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld des Länderspiels Luxemburg – Deutschland erhöht worden seien und stellte die Frage nach der Effizienz von rund 200 Überwachungskameras am Standort.

Laut Antwort der Polizei auf eine E-Mail von FuPa wurde im Vorfeld des Länderspiels wie vor jeder Großveranstaltung eine Risikobewertung mit den beteiligten Akteuren durchgeführt. Details könnten aus operationellen Gründen nicht genannt werden, das Aufgebot könnte aber je nach Lage angepasst werden.





