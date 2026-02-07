 2026-02-06T13:16:52.650Z

Pizza & Pasta: So feiern Wetzlarer Fußballer den Super Bowl

Teaser NFL: +++ Chicken Wings, Pommes und Nachos? Die Fußballer der SG Ehringshausen/Dillheim feiern den Super Bowl mal ganz anders. Sonntagnacht steigt das weltweit größte Einzelsportevent +++

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht im Football abermals der Super Bowl an. (Symbolfoto) © IMAGO/Bihlmayerfotografie
Wetzlar. Football-Fans kennen sicherlich mehr als eine Handvoll ungeschriebener Gesetze. Während der Saison sind die Nächte kurz, bei Niederlagen des eigenen Teams sind nicht selten die Schiedsrichter schuld und zu einem gelungenen Abend vor dem Fernseher gehören Chicken Wings, Pommes und Nachos fast schon zum guten Ton. Natürlich dürfen auch Freunde nicht fehlen. Besonders, wenn es sich um Fans anderer Teams handelt. Die kleinen Nickligkeiten unter Sportlern kennen doch viele nur zu gut.

