Pizza & Pasta: So feiern Wetzlarer Fußballer den Super Bowl

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht im Football abermals der Super Bowl an. (Symbolfoto) © IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wetzlar. Football-Fans kennen sicherlich mehr als eine Handvoll ungeschriebener Gesetze. Während der Saison sind die Nächte kurz, bei Niederlagen des eigenen Teams sind nicht selten die Schiedsrichter schuld und zu einem gelungenen Abend vor dem Fernseher gehören Chicken Wings, Pommes und Nachos fast schon zum guten Ton. Natürlich dürfen auch Freunde nicht fehlen. Besonders, wenn es sich um Fans anderer Teams handelt. Die kleinen Nickligkeiten unter Sportlern kennen doch viele nur zu gut.