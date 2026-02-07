Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pizza & Pasta: So feiern Wetzlarer Fußballer den Super Bowl
Teaser NFL: +++ Chicken Wings, Pommes und Nachos? Die Fußballer der SG Ehringshausen/Dillheim feiern den Super Bowl mal ganz anders. Sonntagnacht steigt das weltweit größte Einzelsportevent +++
Wetzlar. Football-Fans kennen sicherlich mehr als eine Handvoll ungeschriebener Gesetze. Während der Saison sind die Nächte kurz, bei Niederlagen des eigenen Teams sind nicht selten die Schiedsrichter schuld und zu einem gelungenen Abend vor dem Fernseher gehören Chicken Wings, Pommes und Nachos fast schon zum guten Ton. Natürlich dürfen auch Freunde nicht fehlen. Besonders, wenn es sich um Fans anderer Teams handelt. Die kleinen Nickligkeiten unter Sportlern kennen doch viele nur zu gut.