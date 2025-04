Pizarro, Sammer und Wörns wollen die Bayernliga aufmischen

Gianluca Pizarro (li.), David Wörns und Leon Sammer (r.). – Foto: Paul Pfaffel

Grünwald – Der TSV Grünwald spielt in der kommenden Saison erstmals in der Bayernliga. In ihrer Mitte, drei Akteure mit großem Namen: Leon Sammer, David Wörns und Gianluca Pizarro. Die Söhne von Mathias Sammer, Christian Wörns und Claudio Pizarro findet man allesamt in Grünwalds Meistermannschaft. Claudio Pizarro hätte sich Sohn Gianluca als Feldspieler gewünscht

Das neueste Gesicht in Grünwald ist Gianluca Pizarro, der erst seit ein paar Monaten beim TSV Grünwald spielt. Anders als sein Vater Claudio ist Gianluca Pizarro tatsächlich Torwart. Claudio ist bis heute der zweiterfolgreichste internationale Torschütze der Bundesliga und erlangte beim FC Bayern München und Werder Bremen Legendenstatus. In Bremen trainierte sein Sohn bereits in der Jugend als Schlussmann und verliebte sich in das Torwartspiel. Sein Vater hatte sich eigentlich gewünscht, Gianluca auf dem Feld zu sehen. „Er hat mir schon öfters gesagt, dass ich mehr kann, als nur Torwart sein. Das sehe ich nicht so. Mir macht es viel mehr Spaß im Tor.“ Für seine Zuneigung zur Torwart-Position hat Gianluca eine einfache Erklärung: „Ich mag diese besonderen Gefühle, wie Eins-gegen-Eins-Situationen oder beim Elfmeter.“

Gianluca ist zwar in Grünwald nur die Nummer zwei, hat seit seiner Ankunft aber bereits die ersten Spiele im Herrenbereich absolviert und wurde direkt zum Meisterhelden. Beim entscheidenden 4:3-Sieg über Wasserburg parierte der Youngster einen Elfmeter, da Stammkeeper Lukas Brandl verletzt fehlte. „Dass ich dann auflaufen durfte und einen Strafstoß parieren konnte, war ein unbeschreibliches Gefühl“, erzählt Gianluca.

Claudio Pizarro (FC Bayern) im Zweikampf gegen Chritian Wörns (Borussia Dortmund) – Foto: IMAGO / Ulmer

„Beim TSV Grünwald habe ich den Spaß wieder gefunden. Hier läuft es gerade perfekt.“ David Wörns spielte bei der SpVgg Unterhaching, dem FC Augsburg und bei 1860 München. Pizarro fühlt sich wohl. Das liegt auch an Leon Sammer und David Wörns. „Wörnser“, wie er im Team genannt wird, zählt bei Grünwald zu den Leistungsträgern. Als Herzstück der besten Defensive der Landesliga absolvierte David die drittmeisten Minuten des ganzen Teams. David spielt in dieser Saison wie einst Vater Christian im Abwehrzentrum. Ein echtes Vorbild hat David aber nicht. „Ich habe mich nie nach einem Spieler gerichtet. Ich spiele immer einfach das, was mir der Trainer sagt. Mein Vater spielt da keine Rolle.“ Eines hat David seinem Vater nun voraus. Vor kurzem haben beide festgestellt, dass der 66-fache Nationalspieler nie aufgestiegen ist. Da habe sein Vater nur gelacht und gesagt: „Aus der Bundesliga kann man nicht aufsteigen“, erzählt David. „Die haben zwar in einer ganz anderen Liga gespielt, trotzdem sind unsere Väter stolz und freuen sich mit uns über die Meisterschaft.“ Obgleich des sportlichen Erfolgs, steht für ihn aktuell vor allem der Spaß am Fußball und die Freundschaften im Team im Vordergrund. Ausgebildet bei der SpVgg Unterhaching, beim FC Augsburg und bei den Löwen wurde David sogar zwischenzeitlich zur Junioren-Nationalmannschaft des DFB berufen. In den Nachwuchsleistungszentren hatte der 22-Jährige aber nicht immer Freude am Fußballspielen. „Beim TSV Grünwald habe ich den Spaß wieder gefunden. Hier läuft es gerade perfekt.“

(links) Christian Wörns und (rechts) Matthias Sammer im BVB-Training – Foto: IMAGO / Pius Koller