Pissor bemängelt fehlende Durchschlagskraft und einfache Gegentore

Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke hat den Anschluss an die obere Tabellenhälfte vorerst verpasst. Gegen den TuS Sudweyhe setzte es am achten Spieltag der Bezirksliga Hannover 1 eine 1:2-Heimniederlage. Zwar ging die Elf von Trainer Dennis Pissor durch Bennet Blase in Führung, doch Sudweyhe drehte die Partie nach dem Seitenwechsel. Besonders bitter aus Steimbker Sicht: Erneut war personell kaum etwas möglich – und auch spielerisch reichte es nicht für Zählbares.

In einer Partie, die über weite Strecken vom Gast aus Sudweyhe dominiert wurde, ging Steimbke zunächst überraschend in Führung. In der 30. Minute nutzte Bennet Blase einen Patzer des Gäste-Torwarts aus, der eine Flanke nicht festhalten konnte – 1:0 für die Hausherren.

Doch die Führung verlieh dem Team von Dennis Pissor nur kurzzeitig Sicherheit. Zwei weitere aussichtsreiche Kopfballchancen – erneut durch Blase sowie durch Moritz Strutz – blieben ungenutzt.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig: Sudweyhe dominierte das Spiel, ohne sich jedoch eine Vielzahl klarer Torchancen herauszuspielen. „Der Gegner war über 90 Minuten spielbestimmend, hatte aber kaum zwingende Abschlüsse – nur viele Standards, die immer ein bisschen Gefahr gebracht haben“, bilanzierte Pissor nach der Partie.

In der 63. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Maximilian Degenhardt traf zum 1:1. Steimbke wirkte in der Folge müde, konnte offensiv kaum noch Akzente setzen. In der 83. Minute dann die Entscheidung: Maximilian Golembski nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und markierte das 2:1 für die Gäste.

Oetting vergibt den Ausgleich – Pissor hadert mit Personalsituation

Kurz vor Schluss bot sich Steimbke noch die große Chance zum Ausgleich, doch Luis Bernardo Oetting scheiterte freistehend am glänzend reagierenden Sudweyher Schlussmann.

„Alles in allem geht die Niederlage in Ordnung, es war zu wenig von uns“, urteilte Dennis Pissor. Zwar wolle er die Personalsituation nicht als Ausrede gelten lassen, verwies aber dennoch auf die angespannte Lage: „Wir gehen personell am Stock, konnten kaum bis gar nicht wechseln – das merkt man den Jungs mittlerweile an. Das soll keine Ausrede sein. Da müssen wir durch." Hoffnung macht dem Trainer die baldige Rückkehr einiger Urlauber und Verletzter.

Die Tabelle rückt enger zusammen

Nach der Niederlage rutscht Steimbke mit elf Punkten aus acht Spielen auf Rang neun ab. Sudweyhe hingegen setzt sich mit dem fünften Saisonsieg in der Spitzengruppe fest. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt für Steimbke weiterhin komfortable acht Punkte – doch der Kontakt zu den Top fünf droht abzureißen.

Im nächsten Spiel trifft Steimbke auf ein weiteres formstarkes Team. Um nicht weiter ins Tabellenmittelfeld abzurutschen, wird es entscheidend sein, wieder auf mehr personelle Optionen zurückgreifen zu können – und offensiv wieder effektiver zu werden. Ein Heimsieg wäre dringend nötig, um die Stimmung nicht kippen zu lassen.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – TuS Sudweyhe 1:2

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Robin Dörfling, Pascal Stenzel (76. Yilmaz Hauran), Leon Thies, Luis Bernardo Oetting, Fynn Bahr, Nico Langner (76. Dennis Schierholz), Marcel Wind, Mirko Theiss, Moritz Strutz (88. Toshe Tashkov), Bennet Blase, Jan-Michel Cordes - Trainer: Dennis Pissor

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Degenhardt, Colin Hackmann, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Joshua Brandhoff (85. Saimir Dikollari), Mika Wrage, Leon Behrami (69. Maximilian Golembski), Finn Kastens, Jonas Kehlenbeck (55. Noah Ruben Jahnel) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Fabian Guttmann

Tore: 1:0 Bennet Blase (30.), 1:1 Maximilian Degenhardt (63.), 1:2 Maximilian Golembski (83.)