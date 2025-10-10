– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Pissor: „Ausreden lasse ich nicht gelten“ Steimbke empfängt formstarken TuS Wagenfeld – Pissor fordert Reaktion nach Derbypleite Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Wagenfeld SV B-E Steim

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht der SV Brigitta-Elwerath Steimbke vor einem wichtigen Heimspiel. Am Samstagabend (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Dennis Pissor auf den TuS Wagenfeld, der mit 16 Punkten aus neun Partien eine starke erste Saisonhälfte spielt und zuletzt mit einem klaren 5:0 gegen Aufsteiger Esperke überzeugte. Für Steimbke geht es darum, nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Leese wieder ein Erfolgserlebnis zu erzwingen – auch wenn die personelle Lage weiterhin angespannt bleibt.

Die Vorbereitung auf die Partie verlief einmal mehr unter schwierigen Bedingungen. Der Kader bleibt durch Verletzungen und Ausfälle ausgedünnt, doch Pissor will keine Entschuldigungen gelten lassen: „Wir basteln den Kader wieder ein bisschen zusammen mit der Zweiten. Aber egal, mit welchem Personal – die Devise ist klar: Wir wollen in die Erfolgsspur zurück.“ Morgen, 18:00 Uhr SV Brigitta-Elwerath Steimbke SV B-E Steim TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld 18:00 PUSH

Um den Druck etwas zu lösen und die Stimmung im Team zu verbessern, wählte der Trainer unter der Woche einen unkonventionellen Weg. „Wir haben eine etwas andere Trainingseinheit eingelegt und waren im Freibad – einfach, um den Kopf frei zu bekommen und auch die Verletzten ein bisschen mit einzubinden“, so Pissor. Am Freitagabend steht noch das Abschlusstraining an, danach gilt der Fokus ausschließlich dem Heimspiel gegen Wagenfeld. „Rumjammern bringt nichts. Wir müssen Vollgas geben und das Möglichste rausholen“, betont der Coach.