Pissor: „Ausreden lasse ich nicht gelten“

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steht der SV Brigitta-Elwerath Steimbke vor einem wichtigen Heimspiel. Am Samstagabend (18 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Dennis Pissor auf den TuS Wagenfeld, der mit 16 Punkten aus neun Partien eine starke erste Saisonhälfte spielt und zuletzt mit einem klaren 5:0 gegen Aufsteiger Esperke überzeugte. Für Steimbke geht es darum, nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Leese wieder ein Erfolgserlebnis zu erzwingen – auch wenn die personelle Lage weiterhin angespannt bleibt.
Die Vorbereitung auf die Partie verlief einmal mehr unter schwierigen Bedingungen. Der Kader bleibt durch Verletzungen und Ausfälle ausgedünnt, doch Pissor will keine Entschuldigungen gelten lassen: „Wir basteln den Kader wieder ein bisschen zusammen mit der Zweiten. Aber egal, mit welchem Personal – die Devise ist klar: Wir wollen in die Erfolgsspur zurück.“
Um den Druck etwas zu lösen und die Stimmung im Team zu verbessern, wählte der Trainer unter der Woche einen unkonventionellen Weg. „Wir haben eine etwas andere Trainingseinheit eingelegt und waren im Freibad – einfach, um den Kopf frei zu bekommen und auch die Verletzten ein bisschen mit einzubinden“, so Pissor.
Am Freitagabend steht noch das Abschlusstraining an, danach gilt der Fokus ausschließlich dem Heimspiel gegen Wagenfeld. „Rumjammern bringt nichts. Wir müssen Vollgas geben und das Möglichste rausholen“, betont der Coach.
Der TuS Wagenfeld kommt mit breiter Brust nach Steimbke. Nach dem 5:0-Heimsieg gegen Esperke – mit Torschützen Giorgio Ronzetti, Andre Krause (2), Luca Storck und Chris Brüggemann – hat sich die Mannschaft auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Insbesondere die Offensive überzeugte in den vergangenen Wochen, 23 erzielte Treffer sind ligaweit Spitzenwert.
Steimbke dagegen kassierte in Leese eine bittere 2:3-Niederlage, bei der zwei späte Treffer von Bennet Blase nicht mehr zum Punktgewinn reichten. Nach nun vier sieglosen Spielen in Serie (ein Remis, drei Niederlagen) droht der Kontakt zum oberen Mittelfeld abzureißen.
Steimbke hat bislang elf Punkte aus neun Partien geholt – zu wenig für die eigenen Ansprüche, aber bei der aktuellen Verletzungslage erklärbar. Gegen Wagenfeld soll nun die Trendwende gelingen. Dafür braucht es mehr Durchschlagskraft im Angriff und Stabilität in der Defensive, die zuletzt zu viele einfache Gegentore zuließ.
Für Pissor und seine Mannschaft zählt an diesem Wochenende nur eines: der erste Sieg seit Mitte September. Ein Erfolg gegen das formstarke Wagenfeld wäre ein klares Zeichen, dass Steimbke den Kampf um die obere Tabellenhälfte noch nicht aufgegeben hat.