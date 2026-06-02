Pirner mal drei: Auch Simon wechselt nach Gebenbach

Neuzugang Simon Pirner (rechts) wird von Sportchef Erdal Izmire in Gebenbach willkommen geheißen. – Foto: DJK Gebenbach

Die Verantwortlichen der DJK Gebenbach zeigen sich erfreut über die Verpflichtung des talentierten Angreifers. „Uns freut es, dass es mit dem Wechsel von Simon geklappt hat. Simon hat in den vergangenen Jahren seine Treffsicherheit bewiesen und soll diese nun auch in Gebenbach unter Beweis stellen. Er bringt alle Voraussetzungen mit, die man dafür benötigt“, erklärt Izmire. Neben seiner Torgefahr war es vor allem die Vielseitigkeit des Offensivspielers, die die Verantwortlichen überzeugte. Pirner kann auf mehreren Positionen in der Offensive eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam um Chefcoach Dominic Rühl dadurch zusätzliche Möglichkeiten. „Er ist offensiv flexibel einsetzbar und wird unserem Spiel guttun“, betont Izmire.



Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Das Umfeld und die Vorstellungen in Gebenbach haben mich sehr angesprochen. Nach den offenen und ehrlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich letztendlich dafür entschieden, den Schritt zu gehen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles für den Verein und die Mannschaft geben. Ein weiteres Highlight ist es natürlich, weiterhin mit meinen beiden Brüdern spielen zu können“, sagt Simon Pirner, der von der heimischen JFG Obere Vils ausgebildet wurde und anschließend seine ersten Schritte im Herrenbereich beim Nord-Bezirksligisten 1. FC Schlicht ging. Hier machte er mit starken Scorer-Werten auf sich aufmerksam. Die DJK Ammerthal streckte die Fühler nach dem Offensivmann auf und nahm ihn kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters 2025 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison erzielte Pirner für den Landesliga-Meister in 25 Partien 14 Tore und steuerte vier Assists bei.