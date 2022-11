Pirnaer Effektivität zahlt sich aus

Gleich zu Beginn der Partie knallte Rapid`s Louis Gaida den Ball an die Latte des Pirnaer Tores. Dann folgten im Minutentakt weitere Möglichkeiten für die Chemnitzer, die aber wieder einmal ungenutzt blieben. In der 28.Spielminute erzielte Pirnas Marcel Reck aus einem Konter heraus mit einem Schlenzer den Führungstreffer – 1:0.

Im zweiten Durchgang erhöhte John-Benedikt Henschel in der 59.Spielminute vom Elfmeterpunkt auf 2:0. Danach hatten jedoch auch die Chemnitzer noch einige Möglichkeiten, um Ergebniskosmetik zu betreiben, doch viele dieser Möglichkeiten vereitelte der baumlange Pirnaer Keeper Ron Wochnik. Am Ende ging der Erfolg der Pirnaer jedoch in Ordnung.