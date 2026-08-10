Pirna-Copitz: Neue Sturmpower mit Yannick Yoldas und Lukas Hanisch

Yannick Yoldas (rechts) und Lukas Hanisch (links) sind die neuen Stürmer beim VfL Pirna Copitz. – Foto: Tilo Schneider/VfLPirna-Copitz

Der Eine kennt den VfL schon länger, der Andere hat ihn schnell kennengelernt. Mit Yannick Yoldas und Lukas Hanisch hat der VfL Pirna-Copitz zu Beginn der Landesklasse-Saison 2026/2027 seinen Angriffsbereich verstärkt. Das Duo soll dem Team des VfL-Trainertrios um Viktor Löwe, Florian Glöß und John-Benedikt Henschel noch mehr Durchschlagskraft im vorderen Drittel verleihen. In den bisherigen Testspielen wurde bereits deutlich, dass die beiden Stürmer den Lila-Weißen sofort weiterhelfen.

Jakob David, Sportlicher Leiter des VfL Pirna-Copitz, sagt: „Yannick und Lukas sind zwei hervorragende Stürmer und passen auch charakterlich bestens in unser Team. Von Beginn an sind sie mit viel Leidenschaft und Fleiß dabei, darüber hinaus kommt ihre offene Art in der Mannschaft bestens an. Wir sind sehr froh, die beiden Spieler mit ihren Qualitäten nun vollends für den VfL gewonnen zu haben.“



Yannick Yoldas trainierte bereits seit Januar 2026 bei den Lila-Weißen mit. Allerdings erhielt der 23-Jährige für die Landesliga-Rückrunde 2025/2026 zunächst keine Spielfreigabe vom Sächsischen Fußballverband. Inzwischen ist der Stürmer nun offiziell spielberechtigt für den VfL.