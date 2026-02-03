PiPo's Zweier-Trainerlösung: Ab Sommer übernimmt Hodzic, zuvor Ergül Das abgeschlagene Kreisliga-Schlusslicht präsentiert eine Übergangs- sowie eine Dauerlösung auf dem Trainerstuhl von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Askin Ergül (linkes Bild) coacht den ATSV Pirkensee-Ponholz bis zum Saisonende, ehe Admir Hodzic das Ruder übernimmt. – Foto: Schanderl, Schellerer

Es hat einige Zeit in Anspruch genommen, nun aber hat der ATSV Pirkensee-Ponholz die Trainerfrage geregelt – und das in doppelter Hinsicht. Zunächst gibt es eine Art Übergangslösung. Bis zum Ende dieser Saison wird Askin Ergül (54) für die Mannschaft verantwortlich sein. Für die kommende Spielzeit hat Admir Hodzic den Verantwortlichen als neuer Cheftrainer zugesagt. Und zwar ligaunabhängig. Der 41-jährige Hodzic zeichnet momentan noch als Spielertrainer des FC Labertal verantwortlich. Auf Trainersuche musste sich der abgeschlagene Tabellenletzte der Kreisliga 1 Regensburg begeben, weil das bisherige Trainerduo Daniel Vöhringer und Thomas Wasser zur Winterpause seinen Posten geräumt hatte.

„Wir hatten die Möglichkeit, die Trainerfrage für die Restrückrunde intern zu regeln oder einen externen Impuls zu setzen. Dabei haben wir uns für Letzteres entschieden. Wir brauchen einfach jemanden, der die Jungs fit macht und der den Spaß wieder reinbringt“, erläutert PiPo-Abteilungsleiter Tobias Schiller. Einig wurde man sich schließlich mit Askin Ergül. Der 54-Jährige übernimmt das Traineramt bis zum Saisonende, ehe sich die Wege wieder trennen. Darauf verständigten sich beide Seiten. Ergül hat einigen Trainerstationen im Landkreis Schwandorf hinter sich, war unterem in Maxhütte-Haidhof, Dieterskirchen, Katzdorf und zuletzt bei Kreith/Pittersberg tätig. „Auch in Vorbereitung auf die neue Saison ist das unterm Strich die bessere Lösung als eine interne. Askin kann neue Impulse setzen, auch im Hinblick auf die neue Saison“, betont Schiller.



Langfristig ausgelegt ist die Zusammenarbeit mit Admir Hodzic, der ab Sommer das Ruder in Ponholz ergreifen wird. Verein und Trainer waren sich rasch einig. Vor wenigen Tagen gab Hodzic seine Zusage. „Da hat vieles zusammengepasst. Der erste persönliche Kontakt war gleich sehr sympathisch. Was uns auch gut gefallen hat ist, dass Admir beim FC Labertal gute Arbeit geleistet hat und leistet. Er weiß wie es ist, einen Neuanfang zu gestalten und lässt sich auch durch Rückschläge nicht entmutigen“, berichtet Schiller, der froh ist, dass die Trainersuche nun beendet ist: „Er hat schnell und sowohl für Kreisliga als auch Kreisklasse zugesagt. Das war uns wichtig, um die Planungen für die neue Saison voranzubringen.“ Hodzic selbst erklärt, dass es „von Anfang an gepasst“ habe und man beidseitig die „richtige Entscheidung“ getroffen habe. Aktuell liegt sein voller Fokus aber noch auf seinem Engagement beim FC Labertal, den der 41-jährige Bosnier bereits seit 2017 als Spielertrainer anleitet.





„Die sportliche Lage ist einigermaßen verfahren“, sagt derweil Spartenleiter Tobias Schiller. Wichtige Spieler verließen den ATSV vor Saisonbeginn und nun auch wieder im Winter. Unter anderem wechselte der bisherige Stammkeeper Julian Müller zuletzt zum ASV Burglengenfeld in die Landesliga, während Glen DeWolf zurück zum TB/ASV Regenstauf ging. Lediglich sieben Punkte hat die Ponholzer Mannschaft in der Herbstrunde eingespielt. Um zumindest noch die Relegationszone zu erreichen, bedarf es eines echten Kraftaktes. Nichtsdestotrotz wirft man die Flinte noch nicht ins Korn: „Wir schreiben es nicht komplett ab, schenken nichts her“, sagt Schiller, der hofft, dass „wir in der Restsaison den ein oder anderen Gegner ärgern können und den ein oder anderen Punkt einfahren“. Generell soll an der Richard-Wagner-Straße auf Sicht wieder Kontinuität herrschen. „Wir wollen wieder Ruhe in den Verein reinbringen“, umreißt der Funktionär. „Auch deshalb ist eine längerfristige Trainerlösung erstrebenswert.“