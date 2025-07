PiPo vor Auftakt in neuer Liga

Insgesamt acht Saisons hat der ATSV Pirkensee-Ponholz nun in der Kreisliga 2 gespielt. Zur Spielzeit 2025/2026 ergab sich aufgrund der Ligeneinteilung ein Wechsel in die Kreisliga 1. Nach einer intensiven und mehrwöchigen Vorbereitung steht nun am Samstag um 16 Uhr das erste Heimspiel gegen die SpVgg Ziegetsdorf auf dem Programm. Auch wenn die Liga neu ist, kennt der ATSV diesen Gegner bereits sehr gut.

Zweimal verlor PiPo nämlich gegen Ziegetsdorf als es jeweils im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga ging. Nach einer glücklosen Saison 2023/2024 ist die SpVgg aus jener Bezirksliga abgestiegen und so treffen sich beide Mannschafen nun zu einem Punktspiel. Mit dem Wechsel in die Kreisliga 1 haben die Verantwortlichen beim ATSV kein Problem. Der neue Cheftrainer Daniel Vöhringer sieht die Situation recht neutral: „Wir waren überrascht von der Einteilung, weil es aus Vereinssicht etwas Neues ist. Für mich persönlich sind aber natürlich einige bekannte Mannschaften dabei.“ Der neue Abteilungsleiter Tobias Schiller freut sich sogar sehr auf die Kreisliga 1, da er dort sein gesamtes fußballerisches Leben verbracht habe.

Vor der Saison gab es einen gewissen Umbruch im Kader. Man konnte mit Mika Rauscher, Lukas Schießl, Alabas Almoustafa, Sebastian Duschinger, und Lukas Zausinger fünf Neuzugänge gewinnen. Dazu rückt aus der eigenen Jugend der JFG 3 Schlösser-Eck Timo Eisenhut in den Herrenbereich auf. Außerdem soll mit Vedad Kalac ein weiterer Jugendspieler langsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Laut Daniel Vöhringer war diese Anzahl an Neuzugängen nötig, da es auch auf der Abgabenseite einiges gegeben habe. „Wir sind uns sicher, dass jeder ins Team passt und seinen Beitrag leisten wird.“ Co-Trainer Thomas Wasser nimmt dabei die jungen Spieler in den Blick: „Gerade bei den Jungen ist es wichtig, dass wir sie schnell an den Herrenbereich heranführen. Sie haben bisher einen positiven Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen und wir hoffen, dass sie genau so weitermachen.“