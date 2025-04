Sinzing und Oberndorf/Matting lieferten sich ein Acht-Tore-Spektakel. – Foto: Felix Schmautz

PiPo und Beratzhausen müssen Aufstiegstraum wohl begraben Painten und Sinzing siegen zu Hause jeweils 5:3 +++ Töging landet Arbeitssieg in Undorf +++ Beilngries schwimmen nach der Pause die Felle davon

In der Zweier-Staffel des Regensburger Kreisoberhauses steht der SV Töging kurz vor der Meisterschaft. Nach dem gestrigen 2:1-Auswärtserfolg in Undorf können sich die Altmühltäler bereits am kommenden Samstag zum Champion krönen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg in Painten. Die SG war diesmal mit 5:3 gegen Lupburg erfolgreich und konnte so den zweiten Platz verteidigen. Und auch der mit 3:1 in Beratzhausen erfolgreiche TV Riedenburg darf weiter auf das Relegations-Ticket zur Bezirksliga hoffen. Ganz schlechte Karten hat neben Beratzhausen nun auch der ATSV Pirkensee-Ponholz, der sich dem FSV Steinsberg ersatzgeschwächt mit 1:2 geschlagen geben musste.



Ein unterhaltsames, wildes und torreiches Spiel in Painten. Die Hausherren machten sich das Leben selbst schwer. So schenkten sie dem Gegner durch individuelle Abwehrfehler förmlich die Tore. Nach Lupburgs drittem Führungstreffer des Tages zum zwischenzeitlichen 2:3, zog der Tabellenzweite die Zügel an und drehte die Partie mit drei Einschüssen. Während die SG Relegationsrang 2 verteidigt, bleibt Lupburg seinerseits auf einem Abstiegs-Relegationsplatz haften.







Ein direktes Freistoßtor kurz vor dem Pausenpfiff bescherte Sinzing den Ausgleich. Zuvor hatte Oberndorf/Matting früh den ersten Punch gesetzt. In der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber überlegen, konnten das Spiel drehten und das Ergebnis in die Höhe schrauben. Durch diese Niederlage müssen die Gäste weiter um den direkten Klassenerhalt zittern.







Pirkensee-Ponholz kassiert die zweite Niederlage in Folge und verabschiedet sich wohl aus dem Rennen um Platz 2. Aufgrund einer Krankheitswelle ging man personell angeschlagen ins Heimspiel gegen Steinsberg. Auch das Spiel an sich lief nicht gerade glücklich für PiPo, das zunächst durch ein Eigentor in Rückstand geriet und sich später, wenige Minuten vor Schluss, das 1:2 fing. Aufsteiger Steinsberg hat die 30-Punkte-Marke geknackt und darf endgültig für ein weiteres Kreisliga-Jahr planen.







Es bleibt dabei: Kampf, Einstellung und Moral stimmen bei der Velburger Mannschaft, die momentan aber einfach nicht das nötige Spielglück auf ihre Seite bringt. Bei beiden Eichlberger Treffern wurde der Ball unhaltbar abgefälscht. Jeweils konnte der TV ausgleichen, zu mehr als dem 2:2 wollte es für den Tabellenvorletzten jedoch nicht mehr reichen.







Im Verfolgerduell hatte Riedenburg den längeren Atem und darf weiter auf das Relegations-Ticket hoffen. Aus diesem Rennen verabschiedet sich Beratzhausen dagegen wohl. Letztlich gewannen die Dreiburgenstädter verdient. Dabei profitierten sie von zwei Schnitzern der heimischen Defensivabteilung. Beratzhausen Anschlusstor zum 1:3 kam zu spät.







Beilngries bleibt im neuen Jahr ohne Punktgewinn und taumelt dem Abstieg in die Kreisklasse entgegen. Nach einem torlosen ersten Durchgang drückten die Gäste aus Dietfurt mit Wiederanpfiff merklich aufs Gaspedal, gingen schon nach wenigen Augenblicken in Führung. Ein paar Minuten später fiel das 0:2 und am Ende kassierte der FCB eine deftige Heimniederlage.







Einen typischen Arbeitssieg, der aber verdient war, landete Töging am Undorfer Jahnweg. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zum Meistertitel. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen; zunächst ging der ASV in Führung und wenig später fiel der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel konnte Töging Druck machen und sich einige Tormöglichkeiten herausspielen. Eine davon fand zum späten Lucky Punch (87.) den Weg ins Tor.