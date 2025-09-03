Xaver Plank (links) sorgt für Ordnung in der Defensivabteilung des ATSV – Foto: jw

PiPo sucht den Anschluss ans Mittelfeld Nach den letzten Spielen muss Pirkensee-Ponholz das Feld von hinten aufrollen +++ Für Xaver Plank braucht es dafür mehr Selbstvertrauen

Der ATSV Pirkensee-Ponholz wartet seit einigen Spielen auf den nächsten Sieg. Nachdem die Mannschaft am vorletzten Spieltag im Heimspiel gegen den SV Harting mit einer guten Leistung ein Unentschieden holte, gab es am letzten Wochenende eine Niederlage gegen den FC Laub. Unter der Woche verkaufte man sich im Toto-Pokal teuer und verlor gegen den Bezirksligisten SV Breitenbrunn nur knapp mit 2:3. Dennoch ist die Tabellensituation nach knapp einem Drittel der Saison angespannt für Pirkensee-Ponholz. Bei einem Sieg könnte sich das Bild wegen der geringen Abstände aber schnell wieder drehen. Gelingen soll dieser Erfolg gleich am Wochenende im Spiel gegen den FC Oberhinkofen. Für Xaver Plank muss die Mannschaft dafür selbstbewusster auftreten:

FuPa: Du spielst schon während Deiner gesamten fußballerischen Laufbahn beim ATSV, sowohl in der Jugend als auch im Herrenbereich. Hast Du in dieser Zeit auch einmal an einen Wechsel gedacht und was macht den Verein hier so besonders für Dich? Xaver Plank (29): In der Jugend gab es die Idee schon mal, aber im Herrenbereich noch nie. Wo sollte ich denn auch sonst hin. Das ist mein Heimatverein gleich bei mir ums Eck, bei dem ich groß wurde. Der Verein ist toll organisiert und als Fußballer ist man hier gut aufgehoben.

In den letzten Jahren wurdest Du öfter von Verletzungen ausgebremst. Konntest Du Dich vor der Saison vollständig auskurieren, sodass Du nun voll durchstarten kannst oder bist Du noch etwas angeschlagen? Seit Corona kämpfe ich ja schon mit solchen Problemen. Ich hoffe, dass das langsam besser wird mit steigender Fitness und dass ich endlich mal eine Saison davon verschont bleibe.