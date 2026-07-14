PiPo stellt sich neu auf Pirkensee-Ponholz geht in der Kreisklasse an den Start +++ Der Verein will einen Neuaufbau von tw · Heute, 18:09 Uhr · 0 Leser

Von Links: Felix Fuhrmann, Jasmin Abdihodzic, Vedad Kalac, David Sedlaczek, Andreas Wagner – Foto: Foto: Michael Losberg

Der ATSV Pirkensee-Ponholz steht vor einem Neustart in der Kreisklasse. Während der Sommerpause hat sich einiges in der Mannschaft getan. Zahlreiche Spieler haben den Verein verlassen, demgegenüber stehen jedoch auch etliche Neuzugänge, mit denen man in der neuen Spielklasse an den Start geht. Dabei gibt es beim ATSV auch ein neues Trainerteam, das die neu zusammengestellte Mannschaft formen soll.

Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass Admir Hodzic die Mannschaft betreuen wird. Er folgt auf Askin Ergül, dessen Trainertätigkeit von Anfang an nur bis zum Ende der letzten Saison geplant war. Für den langjährigen Trainer des FC Labertal ist sein Wechsel eine neue Herausforderung. Er hat für seine Mannschaft ein intensives Vorbereitungsprogramm zusammengestellt, das sechs Testspiele umfasste. Die Bilanz sind zwei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen, wobei die Ergebnisse in Vorbereitungsspielen wenig aussagekräftig sind. Ernst wird es dann aber ab Samstag, wenn es das erste Mal um Punkte geht. Dabei startet Pirkensee-Ponholz zu Hause um 16 Uhr gegen den SC Lorenzen. Die Gäste gehen nun in ihre dritte Saison in der Kreisklasse. In den letzten beiden Jahren belegte die Mannschaft einmal den neunten und einmal den zehnten Platz. Damit landete der SC jeweils im unteren Mittelfeld.

Für den ATSV gilt es nun zunächst die vielen Abgänge während der Sommerpause zu verkraften. Mit Dominik Aumeier, Tim Erich, Marius Hinkel, Jan Fröhler, Johannes Niedermeier, Lukas Schießl und David Weiß stehen gleich sieben Spieler in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung. Damit ist klar, dass sich die Struktur der Mannschaft deutlich verändern wird. Abteilungsleiter Tobias Schiller hat seine Hausaufgaben aber gemacht und einige neue Spieler an Land gezogen. Für das Tor wechselte bereits während der Winterpause Felix Fuhrmann vom SV Zeitlarn zurück zum ATSV. Er hütete das Tor in acht Spielen in der vergangenen Saison. Mit Jasmin Abdihodzic konnte ein bayernligaerfahrener Spieler vom FC Amberg gewonnen werden, der auch dem Trainerteam angehört und Chef-Coach Admir Hodzic als spielender Co-Trainer zur Seite stehen wird.