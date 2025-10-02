PiPo schließt die Hinrunde ab

Zum Abschluss der Hinrunde steht dem ATSV Pirkensee-Ponholz am Samstag um 15 Uhr nochmal eine schwere Partie bevor, wenn der Drittplatzierte SV Burgweinting anreist. Nach den Niederlagen in den letzten Wochen wäre ein Erfolgserlebnis wichtig für die Mannschaft. Bastian Assmann, ein ganz erfahrener Spieler des ATSV, kennt solche Situationen und behält die Ruhe:

Bastian Assmann (32): Als gebürtiger Pirkenseer spielt man natürlich zuerst mal bei seinem Heimatverein. Und dann hat es einfach immer gepasst. Mit Gründung der JFG gab es in der Jugend wieder eine Perspektive und durch das Engagement von Manfred Strebl hatten wir auch wieder eine Zukunft mit der 1.Mannschaft. Es gibt so viele Menschen, die sich hier Tag und Nacht engagieren. Dieses "Mia san PiPo"-Gefühl als Führungsspieler zu leben und den Jungen weiterzugeben, ist auch eine schöne Aufgabe.

FuPa: 289 Mal bist Du schon für die erste oder zweite Mannschaft des ATSV aufgelaufen. Damit bist Du mit Abstand der Rekordhalter unter den aktiven Spielern. Auch während der gesamten Jugend hast Du für Pirkensee-Ponholz gespielt. Woher kommt diese große Verbundenheit zum Verein?

Da gab es natürlich viele. Jedes Relegationsspiel ist für einen Fußballer immer ein Highlight. Aber mit unseren eigenen Jungs nochmal die Bezirksliga zu halten, nachdem unsere alten "Stars" alle weg waren, das war schon auch etwas Besonderes.

Wie viele Spiele sollen noch dazukommen? Die 300 ist ja nicht mehr weit weg.

"Schau mer mal", wie der Kaiser sagt. Jetzt machen wir erst mal die 300 voll. Fußball ist ja sehr schnelllebig. Aber wenn ich unserem ATSV helfen kann, dann kann es schon sein, dass noch ein paar dazukommen.

Die sportliche Situation ist momentan ja nicht gerade einfach für den ATSV. In der Tabelle ist aber noch alles drin. Auf den Relegationsplatz sind es aktuell drei Punkte und auch der erste Nichtabstiegsplatz ist noch erreichbar. Wie ordnest Du als erfahrener Spieler die Lage ein?

Das Wichtigste ist nicht verrückt zu werden. Nach dem Bezirksligaabstieg, spielten wir damals auch sofort wieder gegen den Abstieg. Solche Erfahrungen gehören im Fußball dazu. Es gibt nicht nur oben. Die vielen Abgänge und die aktuell angespannte Kadersituation machen es gerade nicht einfacher. Aber es ist noch lange nichts verloren. Wir können uns da schon noch rauskämpfen.

Am nächsten Spieltag endet die Hinrunde mit dem Spiel gegen den SV Burgweinting. Der Gegner ist vorne dabei und liegt aktuell auf Rang drei. Was wollt Ihr in diesem Spiel anders machen, um zum Ende der Hinrunde noch ein Erfolgserlebnis feiern zu können?

Wir sind natürlich der Underdog in solchen Spielen. Das muss aber kein Nachteil sein. Es liegt an uns, als echte Einheit aufzutreten. Die Basics müssen stimmen, gepaart mit Kampf und Leidenschaft. Das einfache Fußball 1x1, "schön" kommt später. Es ist ein Heimspiel, man muss uns auch erstmal schlagen. Wir gehen in jedes Spiel mit der Überzeugung was zu holen.