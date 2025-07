PiPo: Neue Liga, neuer Trainer, neue Spieler

Zweimal verlor PiPo nämlich gegen Ziegetsdorf als es jeweils im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga ging. Nach einer glücklosen Saison 2023/2024 ist die SpVgg aus jener Bezirksliga abgestiegen und so treffen sich beide Mannschafen nun zu einem Punktspiel. Mit dem Wechsel in die Kreisliga 1 haben die Verantwortlichen beim ATSV kein Problem. Der neue Cheftrainer Daniel Vöhringer sieht die Situation recht neutral: „Wir waren überrascht von der Einteilung, weil es aus Vereinssicht etwas Neues ist. Für mich persönlich sind aber natürlich einige bekannte Mannschaften dabei.“ Der neue Abteilungsleiter Tobias Schiller freut sich sogar sehr auf die Kreisliga 1, da er dort sein gesamtes fußballerisches Leben verbracht habe.



Vor der Saison gab es einen gewissen Umbruch im Kader. Man konnte mit Mika Rauscher, Lukas Schießl, Alabas Almoustafa, Sebastian Duschinger, und Lukas Zausinger fünf Neuzugänge gewinnen. Dazu rückt aus der eigenen Jugend der JFG 3 Schlösser-Eck Timo Eisenhut in den Herrenbereich auf. Außerdem soll mit Vedad Kalac ein weiterer Jugendspieler langsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Laut Daniel Vöhringer war diese Anzahl an Neuzugängen nötig, da es auch auf der Abgabenseite einiges gegeben habe. „Wir sind uns sicher, dass jeder ins Team passt und seinen Beitrag leisten wird.“ Co-Trainer Thomas Wasser nimmt dabei die jungen Spieler in den Blick: „Gerade bei den Jungen ist es wichtig, dass wir sie schnell an den Herrenbereich heranführen. Sie haben bisher einen positiven Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen und wir hoffen, dass sie genau so weitermachen.“



Trotz der bereits erwähnten Abgänge ist der Cheftrainer mit der Qualität seines Kaders sehr zufrieden: „Uns ist bewusst, dass der Kader dünn ist, aber was sich in den ersten Wochen der Vorbereitung schon gezeigt hat ist, dass sich bereits eine neue Hierarchie und ein Teamspirit gebildet haben.“ Tobias Schiller erläutert, dass es jede Saison schwieriger werde, den Kader qualitativ und quantitativ zu verstärken: „Die wichtigste Personalie mit einem neuen Trainerteam wurde schon in der Winterpause entschieden. Die Beiden haben nun den schwierigsten Job und müssen aus einem „wilden Haufen“ eine gut laufende Einheit formen. Mich schmerzt jeder einzelne Abgang, aber umso mehr freut mich auch jeder einzelne Neuzugang.“



Mit der Vorbereitung ist Vöhringer insgesamt zufrieden. Zwar habe man immer wieder Abwesenheiten, zum Beispiel aufgrund von Urlauben, aber diese Themen hätten andere Vereine genauso. „Die Spieler ziehen seit dem ersten Tag voll mit und wir merken, dass sie jeden Tag einen Schritt nach vorne machen.“



Ein konkretes Saisonziel hat Pirkensee-Ponholz nicht ausgegeben. Tobias Schiller wolle immer den maximalen Erfolg, dies gelte jedoch für alle anderen auch. Für Daniel Vöhringer ist es zunächst wichtig, es zu schaffen, dass die Mannschaft als Einheit auftritt und dann schnellstmöglich in der neuen Liga ankommt. Dabei wolle man die jungen Talente peu à peu weiterentwickeln.