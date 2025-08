PiPo mit ordentlichem Saisonstart

Nach vier Spieltagen kann der ATSV Pirkensee-Ponholz eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Es gab einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei 8:8 Toren. Angesichts der neuen Liga und der vielen Veränderungen in der Mannschaft, die sich erst finden musste, war das nicht unbedingt so zu erwarten. Das Trainerteam um den neuen Cheftrainer Daniel Vöhringer und Co-Trainer Thomas Wasser scheint gemeinsam mit den Spielern in der Vorbereitung also eine gute Arbeit gemacht zu haben. Diese Ergebnisse gilt es nun im weiteren Saisonverlauf aber zu bestätigen, um sich in der Liga gut zu etablieren. Am Sonntag um 15 Uhr kommt der TSV Wörth/Donau nach Pirkensee-Ponholz. Die Gäste haben bisher erst einen Sieg geholt und stehen dementsprechend bereits etwas unter Druck, um nicht gleich in den Abstiegskampf zu rutschen. Im Interview blickt Neuzugang Lukas Zausinger auf seine Anfänge im Herrenbereich: