PiPo mit letztem Heimspiel Pirkensee-Ponholz bestreitet am Sonntag sein letztes Heimspiel +++ Zum Abschluss der Saison geht es noch zum SV Burgweinting von tw · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser

Zwei Spiele stehen für den ATSV Pirkensee-Ponholz in dieser Spielzeit noch an – Foto: jw

Am Sonntag um 15 Uhr hat der ATSV Pirkensee-Ponholz sein letztes Heimspiel in der diesjährigen Kreisligasaison und trifft dabei auf den SV Donaustauf. Die Gäste liegen aktuell im Mittelfeld der Tabelle und könnten bis zum Ende der Saison noch einen Platz gutmachen. Das letzte Saisonspiel steht für den ATSV dann auswärts gegen den SV Burgweinting auf dem Programm. Der SV war in dieser Spielzeit immer vorne dabei und will sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Pirkensee-Ponholz hat sich in der letzten Partie gegen den SV Obertraubling gut verkauft und musste sich nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Dennoch steht der Abstieg des ATSV in die Kreisklasse nun fest.

Aktuell beträgt der Rückstand von PiPo auf den Relegationsplatz sieben Punkte, was bei zwei noch ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen ist. Zur Restrückrunde kam mit Askin Ergül ein neuer Trainer, der seine Sache gut gemacht hat, doch die personellen Abgänge und Ausfälle waren am Ende einfach zu groß, um die Wende noch zu schaffen. So standen im Spiel gegen Obertraubling nur zwölf Spieler zur Verfügung. Auch die ehemaligen Trainer Daniel Vöhringer und Thomas Wasser haben die Mannschaft gut betreut, mussten aber ebenso zu viele Ausfälle verkraften, wodurch Pirkensee-Ponholz nach einem ordentlichen Saisonstart in der Tabelle immer weiter abgerutscht ist. Beim ATSV ist man aber vorbereitet auf die neue Spielklasse und hat mit Admir Hodzic auch schon einen neuen Trainer, der über acht Jahre lang den FC Laabertal trainiert hat. Dazu kommt mit Jasmin Abdihodzic auch noch ein bayernligaerfahrener spielender Co-Trainer dazu. Mit diesem Führungspersonal soll der Neustart dann gelingen.