PiPo mit letztem Heimspiel

Am Sonntag um 15 Uhr hat der ATSV Pirkensee-Ponholz sein letztes Heimspiel in der diesjährigen Kreisligasaison und trifft dabei auf den SV Donaustauf. Die Gäste liegen aktuell im Mittelfeld der Tabelle und könnten bis zum Ende der Saison noch einen Platz gutmachen. Das letzte Saisonspiel steht für den ATSV dann auswärts gegen den SV Burgweinting auf dem Programm. Der SV war in dieser Spielzeit immer vorne dabei und will sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Pirkensee-Ponholz hat sich in der letzten Partie gegen den SV Obertraubling gut verkauft und musste sich nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Dennoch steht der Abstieg des ATSV in die Kreisklasse nun fest.
Aktuell beträgt der Rückstand von PiPo auf den Relegationsplatz sieben Punkte, was bei zwei noch ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen ist. Zur Restrückrunde kam mit Askin Ergül ein neuer Trainer, der seine Sache gut gemacht hat, doch die personellen Abgänge und Ausfälle waren am Ende einfach zu groß, um die Wende noch zu schaffen. So standen im Spiel gegen Obertraubling nur zwölf Spieler zur Verfügung. Auch die ehemaligen Trainer Daniel Vöhringer und Thomas Wasser haben die Mannschaft gut betreut, mussten aber ebenso zu viele Ausfälle verkraften, wodurch Pirkensee-Ponholz nach einem ordentlichen Saisonstart in der Tabelle immer weiter abgerutscht ist.
Beim ATSV ist man aber vorbereitet auf die neue Spielklasse und hat mit Admir Hodzic auch schon einen neuen Trainer, der über acht Jahre lang den FC Laabertal trainiert hat. Dazu kommt mit Jasmin Abdihodzic auch noch ein bayernligaerfahrener spielender Co-Trainer dazu. Mit diesem Führungspersonal soll der Neustart dann gelingen.
Abteilungsleiter Tobias Schiller ist klar, was jetzt getan werden muss, um die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen: „Für uns erfolgt mit dem Abstieg ein Umbruch. Einige Spieler und auch unser Interimstrainer Askin Ergül gehen von Bord. Für die neue Saison und auch für die kommenden Jahre muss jetzt die Aufgabe heißen, wieder mehr Ruhe hineinzubekommen und eine Mannschaft mit Spielern aufzubauen, die sich mit PiPo identifizieren und denen Zusammenhalt und Spaß wichtiger sind als Klassenzugehörigkeit.“
Aus der aktuellen Saison will sich Pirkensee-Ponholz natürlich gut verabschieden und hat hierfür noch zwei Spiele zu bestreiten. Zuerst trifft man am Sonntag auf den SV Donaustauf, gegen den es in der Hinrunde eine 1:3 Niederlage gab. Die Gäste wollen in der Tabelle noch den TSV Kareth-Lappersdorf II überholen, der nur einen Punkt vor Donaustauf liegt. Zum Abschluss geht es für Pirkensee-Ponholz dann zum SV Burgweinting. Die Mannschaft belegt aktuell den vierten Tabellenplatz und hat lange um den Aufstieg mitgemischt. Es wird also nicht leicht für den ATSV, doch auch gegen die Topteams SC Regensburg und SV Obertraubling gab es jeweils nur knappe 0:1 Niederlagen.