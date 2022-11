Der ATSV Pirkensee-Ponholz geht als Tabellenführer ins Spitzenspiel. Ob er es auch danach noch ist? – Foto: Florian Würthele

„PiPo“ lädt zum Gipfeltreffen 17. Spieltag: Pielenhofen will die Tabellenführung zurück und reist mit Wut im Bauch Richtung Städtedreieck +++ Ungünstige Vorzeichen für Lorenzen +++ Breitenbrunn möchte weiter Druck ausüben

Alle Augen an den äußersten Rand des Landkreises Schwandorf, wo der ATSV Pirkensee-Ponholz und der FC Pielenhofen-Adlersberg am Sonntag die Klingen kreuzen. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Der in der Tabelle folgende SV Breitenbrunn hofft hier wohl auf ein Remis, während er erst einmal selbst die Aufgabe gegen Töging zu lösen hat. Derweil kommt es im nahegelegenen Dietfurt zwischen dem heimischem TSV und Riedenburg zu einem weiteren Aufeinandertreffen zweier Altmühltal-Kontrahenten.

So., 06.11.2022, 14:15 Uhr ASV Holzheim 1963 ASV Holzheim SC Sinzing SC Sinzing

Hinspiel: 3:4. Gleich doppelt bitter musste der ASV (12., 14) die knappe Niederlage in Lorenzen bezahlen. Der eben erst zurückgekehrte Toptorjäger des Teams, Manuel Götzfried, sah nämlich kurz vor Spielschluss die Rote Karte und ist gesperrt. Schlechte Vorzeichen also fürs Heimduell mit Sinzing (11., 19). Als Tabellennachbarn trennen die Mannschaften fünf Punkte voneinander. Der Druck liegt folglich mehr auf den Schultern des Gastgebers.





So., 06.11.2022, 14:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SG Painten SG Painten

Hinspiel: 1:1. Denkbar unglücklich ging Eglmeiers Debüt als neuer Beratzhausen-Trainer zu Ende. Zwei späte Gegentore kosteten dem TSV (13., 8) in Riedenburg alle Punkte. Entsprechend wütend dürften die Weigerts und Co. ins kommende Heimspiel gehen. In der jetzigen Lage zählen nur noch Siege; mit dem trotz der jüngsten Niederlage gut dastehenden Aufsteige Painten (6., 22) wartet eine unbequeme Aufgabe.





So., 06.11.2022, 14:15 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt TV Riedenburg Riedenburg

Hinspiel: 0:1. Äußerst knappe Ausgänge kennzeichneten die vergangenen Duelle an der Altmühl. Ein spätes Kelp-Tor bescherte dem TV Riedenburg (4., 23) im Hinspiel die Punkte. Da sind die diesmal gastgebenden Dietfurter (8., 19) natürlich auf Revanche aus. Sportlich ist das Derby durchaus richtungsweisend, zumal beide Teams inmitten des engen Tabellenmittelfeldes stecken.





So., 06.11.2022, 14:15 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SV Töging SV Töging

Hinspiel: 3:1. Ein weiteres Lokalduell im Altmühltal steigt in Breitenbrunn, wo der heimische SVB (3., 25) weiter Druck ausüben möchte auf das Führungsduo. Dabei kann Matthias Pfeifers Elf natürlich zugute kommen, dass PiPo und Pielenhofen gegeneinander spielen. Aber erst einmal muss die eigene Aufgabe erfolgreich gelöst werden. Gegner SV Töging (10., 19) geht nach zuletzt zwei Siegen frohen Mutes ans Werk.





So., 06.11.2022, 14:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf TV Hemau TV Hemau

Hinspiel: 0:2. Nicht unverdient kam der ASV (5., 22) zum Sieg in Pielenhofen, die Stimmung ist derzeit prima im Undorf Lager. Man stellt die beste Abwehr der Liga. Und das soll sich auch gegen Hemau (9., 19) aufs Feld projizieren. Die Gäste stellen eigentlich immer einen unangenehmen Kontrahenten dar, was auch Undorf schon oft zu spüren bekam. Mal sehen, was am Sonntag für die Teams jeweils herausspringt.





Hinspiel: 4:1. Immer wieder im bisherigen Saisonverlauf tauschten die Mannschaften aus Ponholz (1., 29) und Pielenhofen (2., 28) die Tabellenführung untereinander. Jetzt ist das Momentum, weil der FCP zwei knappe Niederlagen hintereinander einstecken musste, wieder auf die Seite PiPo's gekippt. Nebenbei möchte sich die Huber-/Schneider-Elf für die klare Hinspielpleite revanchieren. Dafür bedarf es eines konzentrierten, fehlerfreien Abwehrverhaltens. Wer wohl als Spitzenreiter aus dem Wochenende hervorgeht?