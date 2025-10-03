PiPo krasser Außenseiter – Reifeprüfung für Sportclub

Hinrunden-Abschluss in der Kreisliga 1! Klassenprimus SC Regensburg will mit einem Heimsieg gegen den SV Harting die Herbstmeisterschaft klarmachen. Wobei, auch bei einem Ausrutscher wäre der Sportclub am Ende des Wochenendes Erster. Grund dafür ist, dass der Rangzweite FC Oberhinkofen im Pokal statt in der Liga ranmuss. Im weiteren Verfolgerfeld gehen der SV Burgweinting (in Ponholz), der SV Obertraubling (bei Walhalla) und der formstarke Freier TuS (in Mintraching) als klare Favoriten in ihre Spiele. Für sie geht es gegen jene Teams, die aktuell die drei Abstiegsplätze innehaben.



Zum Abschluss der Hinrunde ist der SV Obertraubling (4., 22) bei der SG Walhalla Regensburg (12., 10) gefordert. Am vergangenen Wochenende musste sich der SVO gegen die SpVgg Ziegetsdorf geschlagen geben, doch auch die SG Walhalla konnte sich beim Freien TuS nicht behaupten und kassierte eine Niederlage.







Der TSV Kareth-Lappersdorf II und der FC Oberhinkofen müssen den 13. Spieltag nachholen, aufgrund der Absetzung zwecks des Totopokalspiels von Oberhinkofen. Der Termin ist noch nicht bekannt.







Der SV Burgweinting (3., 23) ist am Samstag zu Gast beim Tabellenletzten ATSV Pirkensee-Ponholz (14., 6). PiPo musste am vergangenen Wochenende beim SV Donaustauf die nächste Niederlage einstecken, während sich die Regensburger im Spitzenspiel gegen den SC Regensburg im torlosen Remis einen Punkt einholten.







Spitzenreiter Sportclub Regensburg (1., 28) erwartet am kommenden Samstag den SV Harting (7., 16). Mit einem Zähler im torlosen Remis beim SV Burgweinting gingen die Hausherren der kommenden Partie vor Wochenfrist vom Platz. Harting kassierte unterdessen gegen den TSV Wörth/Donau eine Niederlage und ging somit leer aus.







Der TSV Wörth/Donau (6., 19) tritt am Sonntag auf heimischem Terrain gegen den FC Laub (9., 16) an. Die Platzherren konnten sich zuletzt den Dreier beim SV Harting einholen, doch auch der FC ging am vergangenen Wochenende mit der Maximalausbeute gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II vom Platz.





So., 05.10.2025, 15:15 Uhr FC Mintraching Mintraching Freier TuS Regensburg Freier TuS



Beim FC Mintraching (13., 9) findet sich dieses Mal der auftstrebende Freie TuS Regensburg (5., 22) ein. Während die Gastgeber der Partie am letzten Spieltag beim FC Oberhinkofen durch eine 0:3-Niederlage leer ausgingen, holte sich der Freie TuS gegen die SG Walhalla Regensburg den Dreier daheim.





So., 05.10.2025, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Donaustauf Donaustauf



Die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg (8., 16) macht am kommenden Spieltag den Gastgeber für den SV Donaustauf (11., 13). Die Staufer konnten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz die volle Ausbeute einholen, während die Ziegetsdorfer auswärts beim SV Obertraubling ebenfalls den Dreier einfahren konnten.