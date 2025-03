PiPo befördert Wasser zum Chefcoach – Relegation greifbar

Für die Verantwortlichen um Tobias Schiller war Wassers Beförderung naheliegend. Der ehemalige Jugendtrainer der JFG 3 Schlösser-Eck ist sehr nah dran an der Mannschaft, genießt das Vertrauen der Spieler. Nach Rücksprache mit einigen Spielern fiel die Wahl auf Thomas Wasser. „Da ich, nach der Hinserie, den gemeinsamen Weg mit der Mannschaft noch nicht als beendet sehe, fiel meine Entscheidung pro PiPo aus“, sagt Wasser selbst zu seiner Ernennung zum Übungsleiter. Dieses Amt wird er aus Zeitgründen allerdings nur kommissarisch ausüben: „Ich habe zugesagt, das Team bis zum Saisonende zu übernehmen. Danach werde ich mich aus beruflichen Gründen wieder ins zweite Glied stellen.“



In der laufenden Runde mischen die Mannen um Wortführer Marius Hinkel erwartungsgemäß vorne mit. Klassenprimus SV Töging ist enteilt. Dafür hat Pirkensee-Ponholz vor dem Re-Start die beste Ausgangslage im Rennen um Relegationsplatz 2. Allerdings hängen dem ATSV zahlreiche Teams im Nacken. „Was mich in der bisherigen Saison begeistert hat, war der Wille der Mannschaft. Schon in den ersten Testspielen gegen Saal/Donau und Laub lagen wir 0:3 und 0:4 zurück und konnten sie zu einem 4:3 und 7:4 drehen. Das Auswärtsspiel gegen Töging, welches wir 3:2 nach 0:2-Rückstand gewonnen haben, oder der Rückstand gegen Painten, den wir in der 96. Minute ausgeglichen haben, waren Riesenleistungen“, blickt Wasser aufs bisherige Geschehen zurück. Zwischenzeitlich gab es eine kleine Ergebnisdelle. „Natürlich waren auch Spiele dabei, die wir knapp und sicher auch irgendwo zu Recht verloren haben, weil dieser Wille eben nicht zu hundert Prozent vorhanden war und auch das Verletzungspech zugeschlagen hatte.“



Bereits im Mai 2023 zog PiPo als Vizemeister in die Relegation zur Bezirksliga ein. Damals scheiterte man in der zweiten Runde an Ziegetsdorf. Nach der durchwachsenen Vorsaison mit Rang 9 könnte heuer ein weiteres Mal Platz 2 herausspringen. „Für die Restsaison ist das Ziel, diesen Platz zu verteidigen“, macht Thomas Wasser deutlich. Er fügt an: „Dafür ist es nötig, dass alle an einem Strang ziehen und wir unseren unbedingten Siegeswillen auf den Platz bringen.“ In der bisherigen Vorbereitung konnte noch kein Testspiel gewonnen werden. „Nichtsdestotrotz glaube ich an die Jungs. Ich sehe, was sie im Training abliefern, und das werden wir auch dann zeigen, wenn es wieder um Punkte geht“, ist sich Wasser sicher. Wieder um Punkte geht's für die Ponholzer ab dem 30. März. Dann kommt gleich der designierte Meister aus Töging an die Birkenhöhe. Und wer weiß, vielleicht kann der ATSV ja den Hinspiel-Coup wiederholen.