PiPo auf Richtungssuche Pirkensee-Ponholz erwartet den SV Wenzenbach II +++ Anpfiff ist Sonntag um 15:15 Uhr von tw · Heute, 19:05 Uhr · 0 Leser

Richtungsweisende Spiele stehen in der Kreisklasse 2 an – Foto: jw

Nach fünf Spieltagen beginnt sich die Tabelle in der Kreisklasse 2 langsam zu sortieren. Dementsprechend sind die aktuellen Spiele allesamt richtungsweisend, weil in der noch jungen Saison die Abstände in der Tabelle noch gering sind. Mit Pirkensee-Ponholz und Wenzenbach II treffen am Sonntag um 15:15 Uhr zwei Mannschaften aufeinander, von denen sich die eine im oberen, die andere im unteren Mittelfeld der Tabelle befindet.

So hat der ATSV an diesem Wochenende das Ziel mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle vorzudringen. Bei einer Niederlage würde sich der Blick aber erstmal nach unten in Richtung Abstiegszone richten. Diese ist aktuell ohnehin nur einen Punkt entfernt. Es sollte also etwas Zählbares her, um nicht von Beginn an in den Abstiegskampf zu rutschen. Nach fünf Spielen stehen für PiPo aktuell vier Zähler zu Buche. Gegen Lorenzen gab es zum Auftakt gleich einen Sieg, ehe drei Niederlagen folgten. Am letzten Spieltag gegen Tegernheim II konnte die Mannschaft den Abwärtstrend mit einem 1:1 Unentschieden aber erstmal stoppen. Die schnelle Führung durch David Sedlaczek glich Tegernheim II nach gut fünf Minuten bereits wieder aus. Danach hatten beide Mannschaften noch mehrere gute Möglichkeiten, brachten den Ball aber nicht mehr über die Linie.