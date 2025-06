Pipinsrieds Räuber (30) legt Fußball-Pause ein und blockt Angebote ab: „Kein spontaner Entschluss“

Wie kam es zur Entscheidung, die Karriere nicht mehr fortzusetzen?

Das war kein spontaner Entschluss, sondern eher ein längerer Prozess, der eigentlich schon im Spätherbst der letzten Saison begonnen hat. Ich lebe in München, habe einen sehr fordernden Job in einer Sportmarketing-Agentur – und war gleichzeitig noch als spielender Co-Trainer aktiv. Das heißt: Verantwortung auf und neben dem Platz, bei Training und Spielvorbereitung, Präsenz zeigen – all das hat sich mit der Zeit einfach nicht mehr richtig vereinbaren lassen. Zwischen Beruf, Fußball, stundenlanger Fahrerei und Privatleben war irgendwann klar: So geht’s auf Dauer nicht weiter.

So reifte der Beschluss.

Ich habe grundsätzlich einen hohen Anspruch an mich selbst und möchte jeder Aufgabe zu 100 Prozent gerecht werden. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich es einfach nur noch allen recht machen will – und dabei selbst auf der Strecke bleibe. Vor allem die Phase um den Winter herum war heftig. Viele englische Wochen, teilweise frühe Anstoßzeiten – 17.15 Uhr an einem Dienstag in Rain am Lech zum Beispiel. Da brauchst du gefühlt einen halben Tag Urlaub, weil du um 15.45 Uhr Treffpunkt hast.

Und da Urlaubstage ja eigentlich für was anderes gedacht sind und auch eher rar sind, sah meine Realität so aus: Frühmorgens anfangen zu arbeiten, im Auto auf dem Weg zum Spiel noch mit dem Laptop auf dem Schoß weiterarbeiten – und dann als spielender Co-Trainer als Vorbild vorangehen. Das war schon krass. Ohne die Jungs aus der Mannschaft – und besonders meine Münchner Fahrgemeinschaft – hätte das auch nie geklappt. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar.

Wann fiel die Entscheidung?

Kurz vor dem Winter war für mich dann klar: Im Sommer ist Schluss. Ich habe das auch relativ früh offen kommuniziert, damit der Verein genug Zeit hat, jemanden für meine Position zu finden.

In Pipinsried hat das Training wieder angefangen. Wie fühlt es sich an, jetzt nicht mehr auf dem Platz zu stehen?

Gerade fühlt es sich ehrlich gesagt ziemlich gut an (lacht). Wir hatten ja ein sehr spannendes Saisonfinale mit der Chance auf den Aufstieg – umso bitterer, dass es am Ende enttäuschend ausgegangen ist. Wenn man dann nach nur drei, vier Wochen Pause schon wieder in die Vorbereitung einsteigen müsste, ist das ehrlich gesagt ein ziemlich harter Gedanke. Jetzt im Sommer Urlaub zu planen, während sich andere bei 30 Grad durchs Training quälen – das hat schon was (lacht). Aber klar: Sobald die Punktspiele wieder losgehen, Freitagabend, Flutlicht, geiles Wetter – da wird’s sicher wehtun.

Wie geht man nach so vielen Jahren im gehobenen Amateurfußball mit der gewonnenen Freizeit um? Wo liegen jetzt die Schwerpunkte?

Das war auch einer der großen Gründe für meine Pause: Ich will mir bewusst Zeit für Dinge nehmen, die in den letzten Jahren zu kurz kamen. Reisen mit meiner Freundin oder mit Freunden, das genieße ich total. Ich fahr‘ super gerne Rennrad, bin viel in den Bergen unterwegs, liebe Tennis und Padel – und Surfen. Dazu kommt jetzt einfach viel mehr Zeit für Familie und Freunde. Das ist schon ein echter Luxus.

Was waren Ihre schönsten Erlebnisse in der Karriere und im Speziellen in Pipinsried?

Puh, da gab’s echt viele schöne Momente! Rückblickend hatte ich einfach mega Glück, in 13 Jahren so viele tolle Teams zu erleben – mit starken Persönlichkeiten, ganz unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Hintergründen. Aus fast jeder Mannschaft sind echte Freundschaften fürs Leben entstanden. Das ist für mich eigentlich das Schönste.

Besondere Ereignisse?

Wenn ich einzelne Momente rausgreifen müsste: Der Totopokalsieg mit 1860 Rosenheim gegen Burghausen war ein echtes Highlight. Ich war gerade mal 18 und durfte vor vollem Haus einen der entscheidenden Elfer schießen – das vergisst man nicht. Ein weiteres Highlight war für mich die Saison 2014/15 in Ingolstadt. Da war ich sehr regelmäßig bei den Profis im Training, hab in Testspielen mitgespielt – und das in einem Jahr, in dem das Team in die Bundesliga aufgestiegen ist. Zu sehen, dass man auf dem Niveau mithalten kann, war eine riesige Bestätigung. Und dann natürlich die Spiele mit großer Kulisse: In Regensburg vor 5000 Zuschauern mit den Schanzer Fans im Rücken 3:0 zu gewinnen, oder mit Rosenheim vor 12 500 im ausverkauften Grünwalder aufzulaufen – das sind einfach Erinnerungen, die bleiben.

Und mit Pipinsried war definitiv der Pokalsieg gegen 1860 zuhause ein absolutes Highlight – auch wegen der Dramatik. Und die Feier danach… die war auch nicht schlecht (lacht).“

Gab es Angebote nach der Meldung, dass Sie in Pipinsried aufhören?

Ja, es gab schon ein paar Anfragen – aber aktuell höre ich mir da ehrlich gesagt gar nichts an. Sonst kommt man vielleicht doch wieder in Versuchung (lacht).

Das Interview führte Bruno Haelke.