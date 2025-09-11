Pipinsried-Youngster überzeugen – Grünwald glänzt mit Mentalität

Der FC Pipinsried fährt im Pokal einen Kantersieg ein. Steinberger spricht von einem „gelungenem Abend.“ Ebenfalls erfolgreich: Der TSV Grünwald beim Kirchheimer SC, dank eines Tors von Daniel Leugner und der richtigen Einstellung. KSC-Trainer Steven Toy sieht trotz der Niederlage Positives. Die Reaktionen.

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald: »Trotz erneuter schwieriger Rasenverhältnisse muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment aussprechen. Wir haben 90 Minuten lang Mentalität, Ehrgeiz, Wille und Emotionen gezeigt – und das unter Flutlicht, was immer noch einmal etwas Besonderes ist. Spielerisch haben wir immer wieder Lösungen gefunden, taktisch unseren Matchplan diszipliniert umgesetzt und mental keine Sekunde nachgelassen. Defensiv standen wir 90 Minuten lang brutal stabil, haben wenig zugelassen und immer wieder die Zweikämpfe gesucht und gewonnen.

Sepp Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Wir haben mit einer sehr seriösen Leistung einen souveränen Sieg eingefahren und es war sehr positiv, wie sich die ganz jungen Spieler und die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten, präsentiert haben. Somit war es für uns ein gelungener Abend und Einstieg in den Sparkassenpokal.«

In der zweiten Halbzeit wurde uns leider ein klarer Elfmeter verwehrt, dennoch haben wir weitergemacht, uns belohnt und das wichtige 1:0 erzielt. Danach hatten wir durch Marcel Kosuch, Daniel Leugner, Laris Stjepanovic und Leander Bublitz noch mehrere Möglichkeiten, den Sack endgültig zuzumachen. Unterm Strich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden – vor allem, weil wir gezeigt haben, dass wir auch in engen Spielen kühlen Kopf bewahren und unseren Matchplan umsetzen können. Nicht zu vergessen, dass wir uns in einer Englischen Woche befinden und viele Spieler die zweiten 90 Minuten in vier Tagen gespielt haben. Genau das ist der Unterschied: Wir spielen nicht nur Fußball, wir leben ihn.

Am Ende zählt: Die Null steht, wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen, uns mit drei Punkten belohnt und den Anschluss nach oben mit dem Nachholspiel auf drei Punkte verkürzt. Genau so eine Mentalität bringt uns nach vorne!«