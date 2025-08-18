Pipinsried will den vierten Sieg in Folge Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried ist zu Gast beim FC Ismaning – nicht gerade der Lieblingsgegner.

Vor einer kniffligen Aufgabe steht der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am heutigen Abend beim fälligen Meisterschaftsspiel in Ismaning. Zwar ist der FCP mit zuletzt drei Siegen in Folge gut drauf, doch gegen den FC Ismaning setzte es in den vergangenen Spielzeiten bittere Niederlagen. Anpfiff im Prof.-Erich-Greipel-Stadion ist um 18.30 Uhr.

Dass die Pipinsrieder derzeit quasi aus dem Vollen schöpfen können, macht die Sache für Cheftrainer Sepp Steinberger natürlich leichter. Er hatte zuletzt fast zu jedem Spiel die Qual der Wahl bei der Startformation. Seine Spieler finden immer besser zusammen, selbst ein Durchrotieren in der Defensive konnte sich der Trainer leisten, ohne dass es einen Leistungsabfall gab.

Lediglich am vergangenen Freitag beim 5:1-Sieg gegen Nördlingen ließen es die Pipinsrieder nach der 4:0-Führung nach einer Stunde für 20 Minuten gemächlich angehen – aufgrund der Hitze vermutlich. Doch Steinberger hob warnend den Finger, man habe schließlich gesehen, dass die Spielkontrolle abhanden kommt, wenn man nicht voll konzentriert zu Werke geht.

Verzichten muss der FCP in Ismaning auf Abwehrspieler Felix Popp, der zu einem lange geplanten Urlaub aufgebrochen ist. Auch der Einsatz vom an der Wade verletzten Torjäger Nico Karger ist sehr fraglich.

Der FC Ismaning verdarb in der vergangenen Saison dem FCP mit einem 3:1-Sieg die vorzeitige Qualifikation zur Aufstiegsrelegation in die Regionalliga. Diese Saison ist das neu formierte Ismaninger Team ergebnistechnisch noch nicht angekommen: vier Unentschieden, eine Niederlage, noch kein Sieg.

Am vergangenen Wochenende entführte der FCI beim 1:1 einen Punkt aus Schalding, allerdings wurde der Mannschaft von Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi in der Nachspielzeit ein Treffer aus unerfindlichen Gründen aberkannt. Zu allem Übel bekam noch Jeremie Zehetbauer den roten Karton unter die Nase gehalten.

Trotz aller Widrigkeiten wird Muriqis Mannschaft heute mit Sicherheit alles daran setzen, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. Es ist also, wie in den vergangenen Jahren auch, mit einer spannenden Begegenung zu rechnen.