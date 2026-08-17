Pipinsried will den sechsten Sieg im sechsten Spiel

Neu im FCP-Dress: Petter Elwahab (Mitte) mit Teammanager Sebastian Böhm (links) und Trainer Roman Langer. – Foto: fcp

Der FC Pipinsried, verlustpunktfreier Tabellenführer der Fußball-Bayernliga Aüd, ist zu Gast in Hankofen-Hailing – und will den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Wenige Tage nach dem Derby-Erfolg gegen Pfaffenhofen ist der FC Pipinsried erneut gefordert: Der Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Süd gastiert am heutigen Dienstag (19 Uhr) bei der SpVgg Hankofen-Hailing – und will seine perfekte Startserie auf sechs Siege ausbauen.

Trainer Roman Langer weiß allerdings, dass irgendwann der erste Rückschlag kommen wird. Entscheidend sei dann, nicht vom Weg abzukommen: „Dann ist es wichtig, im System zu bleiben.“

Die ersten Wochen der Saison vergingen für die Pipinsrieder wie im Flug. „Jetzt haben wir schon fünf Spiele absolviert, es ging alles sehr schnell. “, sagt Langer. Seine Mannschaft steht mit 15 Punkten souverän an der Tabellenspitze und hat bereits fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen. Den direkten Vergleich mit dem Lokalrivalen entschied der FCP am vergangenen Wochenende deutlich mit 5:0 für sich. Der Spitzenreiter bestätigte damit seine starke Frühform. Dabei profitierte er bislang auch von günstigen Spielverläufen.

„Wir haben in richtigen Momenten die Tore gemacht, das hat natürlich geholfen“, sagt Langer. Gegen Pfaffenhofen hätte der FCP durchaus in Rückstand geraten können. Stattdessen gingen die Pipinsrieder in Führung, übernahmen anschließend die Kontrolle und feierten einen klaren Sieg.

Dass sich solche Spiele nicht beliebig wiederholen lassen, weiß auch Langer. Zumal die Gegner den Tabellenführer mit jedem weiteren Erfolg noch mehr ärgern wollen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich Hankofen-Hailing. Der Absteiger aus der Regionalliga belegt aktuell Platz acht und ist zuhause noch ungeschlagen. Beide Heimspiele hat die Mannschaft von Trainer Tobias Beck gewonnen, während sie auswärts in drei Partien noch auf den ersten Sieg wartet. Auch in den vergangenen Jahren war Hankofen zuhause stärker.

„Es wartet eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe auf uns“, sagt Langer. Der 36-Jährige erwartet vor allem offensiv viel Qualität bei Hankofen: „Sie verfügen gerade vorn über viel Erfahrung und Qualität und gehören für mich zu den Mannschaften, die am Ende der Saison um die vorderen Plätze mitspielen werden.“

Ein Beispiel dafür ist Tobias Lermer. Der Stürmer hat in der Bayernliga bereits einmal die 20-Tore-Marke geknackt und vorletzte Saison in der Regionalliga zwölfmal getroffen.

„Wir wollen mutig auftreten und unseren Plan konsequent verfolgen“, betont Langer. Dass Nenad Petkovic ins Aufgebot zurückkehrt, spielt dem Trainer dabei in die Karten. Ansonsten bleibt der Kader gegenüber dem 5:0 gegen Pfaffenhofen unverändert. Nun will der Spitzenreiter auch die hohe Hürde Hankofen nehmen.

Unterdessen vermeldet der FC Pipinsried einen weiteren Neuzugang. Der zuletzt vereinslose Petter Elwahab trainiert schon seit einigen Wochen beim FCP mit. Der 26 Jahre alte Israeli ist Defensiv㈠spieler.