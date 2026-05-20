Pipinsried verstärkt sich mit Mo Sanawar von Türkgücü München

Der FC Pipinsried hat den angepeilten Aufstieg in die Regionalliga Bayern und damit die Rückkehr in die höchste Amateurklasse verpasst. In der kommenden Spielzeit muss der FCPi also erneut einen Anlauf nehmen. Bekanntlich mit verändertem Gesicht. In der bayerischen Fußballszene klangvolle Namen wie Nico Karger (zum SV Nord-Lerchenau) oder Angelo Mayer (Ziel noch unbekannt) haben den Klub aus dem Dachauer Hinterland verlassen.
Nun kann der FC Pipinsried aber einen weiteren Neuzugang präsentierten. Die Blau-Gelben haben sich die Dienste von Mhammed "Mo" Sanawar gesichert. Der 20-Jährige kommt von Türkgücü München und ist für die linke Seite eingeplant.
"Mit Mo Sanawar holen wir einen sehr interessanten, 20-jährigen Spieler für die linke Seite dazu. Er bringt gutes Tempo und viel Dynamik mit. Mo ist uns bereits im letzten Jahr beim TSV 1865 Dachau positiv aufgefallen, damals hatten wir auf dieser Position aber keinen Bedarf. Inzwischen konnte er ein Jahr Bayernliga-Erfahrung sammeln – umso mehr freut es uns, dass es jetzt geklappt hat", lässt der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung wissen.
In selbiger lässt sich Sanawar mit folgenden Worten zitieren: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Pipinsried und die ambitionierten Rahmenbedingungen. Der Wechsel ist für mich ein wichtiger Schritt, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Ich komme mit klaren Zielen und will meine Stärken einbringen, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Gleichzeitig möchte ich mich täglich verbessern und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam erfolgreich sind."
Mhammed Sanawar wurde fußballerisch unter anderem in der Jugend des SV Heimstetten ausgebildet. Beim TSV 1865 Dachau vollzog er den Schritt in den Herrenfußball. Nach einem Jahr in der Landesliga Südwest schloss er sich im vergangenen Sommer Türkgücü München an, wo er in der abgelaufenen Saison in der Bayernliga Süd 22 Mal zum Einsatz gekommen ist.