Pipinsried verstärkt sich mit Mo Sanawar von Türkgücü München Der 20-Jährige kann ein Jahr Bayernliga-Erfahrung vorweisen und ist für die linke Seite eingeplant von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mo Sanawar (li.) läuft ab der neuen Saison für den FC Pipinsried auf. – Foto: Verein

Der FC Pipinsried hat den angepeilten Aufstieg in die Regionalliga Bayern und damit die Rückkehr in die höchste Amateurklasse verpasst. In der kommenden Spielzeit muss der FCPi also erneut einen Anlauf nehmen. Bekanntlich mit verändertem Gesicht. In der bayerischen Fußballszene klangvolle Namen wie Nico Karger (zum SV Nord-Lerchenau) oder Angelo Mayer (Ziel noch unbekannt) haben den Klub aus dem Dachauer Hinterland verlassen.

Nun kann der FC Pipinsried aber einen weiteren Neuzugang präsentierten. Die Blau-Gelben haben sich die Dienste von Mhammed "Mo" Sanawar gesichert. Der 20-Jährige kommt von Türkgücü München und ist für die linke Seite eingeplant. "Mit Mo Sanawar holen wir einen sehr interessanten, 20-jährigen Spieler für die linke Seite dazu. Er bringt gutes Tempo und viel Dynamik mit. Mo ist uns bereits im letzten Jahr beim TSV 1865 Dachau positiv aufgefallen, damals hatten wir auf dieser Position aber keinen Bedarf. Inzwischen konnte er ein Jahr Bayernliga-Erfahrung sammeln – umso mehr freut es uns, dass es jetzt geklappt hat", lässt der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung wissen.