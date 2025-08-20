Pipinsried verschenkt 3:0: »Darfst dir im Fußball nie zu sicher sein«

Nach knapp einer Stunde sah am gestrigen Dienstagabend in Ismaning alles danach aus, als würde der FC Pipinsried den vierten Pflichtspielsieg in Serie einfahren können. Komfortabel führte der FCPi mit 3:0. Was sollte da schon noch groß passieren? Es folgten denkwürdige 20 Schlussminuten...
Am Freitag kommen die Junglöwen des TSV 1860 München II ins Dachauer Hinterland. Der FC rechnet mit einer sehr guten Kulisse. Geht`s nach den Hausherren, soll`s nach den beiden 5:1-Siegen in der Liga gegen Nördlingen und im Pokal gegen Memmingen das nächste Feuerwerk in der Küchenstadel-Arena geben.
FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (81. Alessandro Di Rosa), Liridon Hiseni (61. Gianluca Wild), Philip Kuhn (77. Toni Guinari), Agon Bashota (69. Adam Zouaidi), Vito Liuzza (69. Serhii Shcherbyna), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (46. Max Dombrowka), Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Tobias Schröck (76. Jonas Lindner), Mario Götzendörfer (59. Fabian Benko), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi, Benedikt Wiegert (84. Nenad Petkovic), Kubilay Celik (59. Pablo Rodriguez Benitez) - Trainer: Josef Steinberger
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Florian Gebert (23.), 0:2 Valdrin Konjuhi (45.+2), 0:3 Kubilay Celik (57. Foulelfmeter), 1:3 Serhii Shcherbyna (71.), 2:3 Fabian Streibl (82.), 3:3 Alessandro Cazorla (86.)