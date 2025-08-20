Die Ismaninger bejubeln eine super Aufholjagd. Die Pipinsrieder in gelb-blau sind hingegen konsterniert. – Foto: Charly Becherer

Pipinsried verschenkt 3:0: »Darfst dir im Fußball nie zu sicher sein« Denkwürdige Schlussphase am Dienstagabend in Ismaning: Der FCI macht aus einem 0:3 noch ein 3:3 Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd FC Ismaning Pipinsried TSV 1860 II

Nach knapp einer Stunde sah am gestrigen Dienstagabend in Ismaning alles danach aus, als würde der FC Pipinsried den vierten Pflichtspielsieg in Serie einfahren können. Komfortabel führte der FCPi mit 3:0. Was sollte da schon noch groß passieren? Es folgten denkwürdige 20 Schlussminuten...



Als Kubilay Celik in der 57. Minute einen Elfmeter zum 0:3 verwandelte, roch alles nach Entscheidung in Ismaning. Die Gäste aus Pipinsried hatten alles im Griff. "Aber dann haben wir den FCI selbst wieder zurück ins Boot geholt. Es waren auch zwei Torwartfehler dabei, das muss man klar so ansprechen. Natürlich am Ende enttäuschend, keine Frage. 70 Minuten lang war das richtig gut von uns. Aber du darfst dir halt im Fußball nie zu sicher sein. Kein Vorwurf an unseren Keeper. Passiert! Wir werden da zusammen durchgehen. Zum Glück haben wir nicht lange Zeit, um uns zu grämen. Am Freitag steht schon das nächste Spiel an und da wollen wir die Sache wieder geradebiegen", erläutert Pipinsrieds Sportlicher Fr., 22.08.2025, 18:15 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV 1860 München TSV 1860 II 18:15 PUSH Als Kubilay Celik in der 57. Minute einen Elfmeter zum 0:3 verwandelte, roch alles nach Entscheidung in Ismaning. Die Gäste aus Pipinsried hatten alles im Griff. "Aber dann haben wir den FCI selbst wieder zurück ins Boot geholt. Es waren auch zwei Torwartfehler dabei, das muss man klar so ansprechen. Natürlich am Ende enttäuschend, keine Frage. 70 Minuten lang war das richtig gut von uns. Aber du darfst dir halt im Fußball nie zu sicher sein. Kein Vorwurf an unseren Keeper. Passiert! Wir werden da zusammen durchgehen. Zum Glück haben wir nicht lange Zeit, um uns zu grämen. Am Freitag steht schon das nächste Spiel an und da wollen wir die Sache wieder geradebiegen", erläutert Pipinsrieds Sportlicher Johannes Müller

Am Freitag kommen die Junglöwen des TSV 1860 München II ins Dachauer Hinterland. Der FC rechnet mit einer sehr guten Kulisse. Geht`s nach den Hausherren, soll`s nach den beiden 5:1-Siegen in der Liga gegen Nördlingen und im Pokal gegen Memmingen das nächste Feuerwerk in der Küchenstadel-Arena geben. Alles auf einen Blick: