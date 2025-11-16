Pipinsried verfällt in alte Strickmuster Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sein Heimspiel gegen Kirchanschöring nach enttäuschender Leistung 1:4 verloren.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sein Heimspiel in der Küchenstadel-Arena gegen den SV Kirchanschöring am Samstag 1:4 verloren. Der Gast hatte mit Jonas Kronbichler den überragenden Spieler in seinen Reihen, der per Doppelpack binnen 45 Sekunden in der ersten Halbzeit seine Farben auf die Siegerstraße brachte. Der Kontakt zur Spitze ist mit dieser Niederlage für den den FCP zunächst abgerissen.

Die Zuschauer in der Küchenstadel-Arena trauten ihren Augen nicht, zumindest diejenigen, die vor 14 Tagen den Gala-Auftritt der Pipinsrieder in Erlbach gesehen hatten. Im Heimspiel brachen bei den Spielern um Kapitän Alexander Lungwitz die alten Strickmuster der vergangenen eineinhalb Jahre wieder auf. Ballgeschiebe, lieber zwei Mal nach hinten als ein Mal nach vorne, wenig Vertikales, wenig Aggressivität. Dazu gesellten sich jede Menge Fehlpässe und Stockfehler auf dem schwer zu bespielenden Platz.

Vollblutstürmer Kronbichler ist in der Bayernliga unterfordert

Der gute Eindruck aus den letzten Trainingseinheiten unter dem neuen Trainer Roman Langer konnte die Mannschaft nicht ins Spiel transportieren. Irgendwie konnte man am Samstag den Eindruck gewinnen, dass noch immer eine Blockade im Kopf der Spieler vorhanden ist. Die Umstellung auf die aggressivere Spielweise braucht augenscheinlich noch etwas Zeit.

Kirchanschöring zeigte letztendlich die Leistung, die Pipinsried in Erlbach zum Sieg geführt hatte. Der Gast gewann fast jeden zweiten Ball, spielte klar und vertikal, er hatte zudem mit Jonas Kronbichler einen Stürmer in seinen Reihen, der auf Grund seines Leistungsvermögens und Entwicklungspotenzials absolut nichts in der Bayernliga verloren hat. Profivereine werden in Zukunft ihre wahre Freunde an dem Vollblutstürmer haben.

Kronbichler war es dann auch, der die ersten Tore machte. Zunächst per Kopf nach einer Ecke von seinem kongenialen Sturmpartner Manuel Omelanowsky (27.), kurz danach per Konter (29.).

In der zweiten Halbzeit sorgte der Gast dann per erneutem Doppelschlag durch Thorsten Nicklas (65.) und Omelanowsky (69.) früh für die Entscheidung. Der wieder langsam zu seiner Form findende FCP-Torjäger Nico Karger gelang in der 40. Minute mit einem trockenen Schuss aus 16 Metern der 1:2-Anschlusstreffer. Mehr war für den Gastgeber gegen eine bärenstarke Gastmannschaft nicht drin.

Zu allem Übel verletzte sich FCP-Keeper Max Engl mit der letzten Aktion der Partie erneut am rechten Knie – die Diagnose steht noch aus. Das Match verlief trotz der Tabellenbrisanz hart aber fair und hatte mit Schiedsrichter Philipp Ettenreich einen sehr guten Leiter.