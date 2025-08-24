Pipinsried unterliegt den Junglöwen Bayernliga Süd

0:2 daheim gegen 1860 München II. Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat den Anschluss an die Spitze erst einmal verloren.

Sechzigs Zweite sei in der Bayernliga Süd „das Maß der Dinge“ hatte der Pipinsrieder Trainer Sepp Steinberger unter der Woche mit Blick auf den Freitagabend gesagt. Das bewahrheitete sich weitgehend – und das in einem Spiel, in dem viel gegen den FC Pipinsried lief. Die Junglöwen nahmen beim 2:0-Sieg verdientermaßen drei Punkte mit nach München.

Im Pipinsrieder Stadion trafen zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander. Die Gastgeber hatten allerdings einen Nachteil: Sie waren am Ende einer weiteren Englischen Woche körperlich und konditionell schon ziemlich durch, während die Münchner spielfrei gewesen waren. Aber ausgerechnet haben sich die Pipinsrieder insgeheim schon etwas.

Der erste Rückschlag kam nach 13 Minuten. Neuzugang Tobias Schröck kam bei einer Flanke zu spät und traf seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Morina entschied auf Strafstoß – vertretbar. Noah Klose, Sohn von Weltmeister Miroslav Klose, trat an und traf.

Das durfte er zwei Minuten vor der Pause noch einmal tun. Hier jedoch war die Entscheidung Morinas weniger nachvollziehbar. Max Dombrowka hatte seinen Körper bei einem Laufduell ordentlich eingesetzt – der Gegenspieler fiel. Für Jochi Müller, Sportlicher Leiter beim FCP, war die Sachlage klar: „Max hat den sauber abgelaufen.“ Morina war anderer Auffassung – und Weltmeister-Sohn Klose stellte auf 0:2.

FCP beendet das Spiel mit neun Mann

Eine ordentliche Hypothek für den zweiten Durchgang, aber eventuell noch irgendwie machbar, haben sich die Gastgeber da wohl gedacht. Doch nur sieben Minuten nach Wiederbeginn schickte Morina Angelo Mayer mit Gelb-Rot vom Feld. Die junge Löwenmannschaft, geführt von Routinier Alexander Benede Aquayo, hielt nun geschickt die Kontrolle übers Geschehen.

Endgültig Feierabend war dann in der 75. Minute. Sebastian Keßler quittierte eine aus seiner Sicht 50:50-Freistoßentscheidung mit den Worten „das ist doch geisteskrank“. Morina fühlte sich angesprochen: Rot für Keßler.

So trudelte die an Torszenen extrem arme zweite Spielhälfte aus. Einzig ein Schuss von Jaroud Kanze aufs Münchner Tor war noch erwähnenswert.

Die Pipinsrieder haben durch diese zweite Saisonniederlage den Anschluss ans Spitzentrio Kirchanschöring, 1860 II und Landsberg erst einmal verloren. „Aber wir brauchen jetzt nach sechs Spielen noch nicht auf die Tabelle schauen“, sagt Müller, „wir haben schließlich gegen die Top drei schon gespielt.“

Schon morgen geht es weiter für den FCP – im Pokal gegen den Regionalligisten Burghausen.