🗣: Pipinsried und SVK zwiegespalten – 1860 & TuS hadern mit Abbruch

Thomas Leberfinger, Trainer des SV Kirchanschöring: »Vor dem Spiel war ich mit dem Punkt zufrieden, nach der Partie bin ich allerdings etwas zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Pipinsried hat in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten viel Druck gemacht und hätte in Führung gehen können. Danach haben wir uns besser darauf eingestellt, und das Spiel war bis zur Halbzeit total ausgeglichen. Nach der Pause waren wir in der ersten Viertelstunde bis zwanzig Minuten die klar bessere Mannschaft, gehen verdient in Führung und hätten das 2:0 nachlegen müssen, haben aber unsere Umschaltsituationen nicht konsequent ausgespielt. Trotzdem haben wir die komplette zweite Halbzeit sehr kompakt verteidigt und kaum Torschüsse zugelassen. Der Ausgleich fällt dann eigentlich ein bisschen aus dem Nichts. Pipinsried war zwar optisch überlegen, aber ohne große Torchancen. Unterm Strich ist es also ein gerechtes Ergebnis. Wir müssen demütig bleiben, denn Pipinsried wird in dieser Saison sicherlich bis zum Schluss eine große Rolle spielen. Von daher können wir den Punkt schon richtig einordnen.«

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel in Kirchanschöring. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben die ersten 20 Minuten stark gespielt und uns die eine oder andere Chance herausgespielt – da hätten wir eigentlich in Führung gehen müssen, dann hätte das Spiel wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen. Kirchanschöring hat sich dann mehr und mehr ins Spiel reingebissen, während wir etwas unsere Linie und Konsequenz verloren haben. Besonders ärgerlich war, dass wir direkt nach der Halbzeit die ersten fünf Minuten komplett verschlafen und dadurch in Rückstand geraten sind. Danach sind wir zwar angerannt, haben aber unsere Struktur nicht mehr ganz gefunden. Der Ausgleich durch das Tor von Valli (Valdrin Konjuhi) kam dann eigentlich ein bisschen aus dem Nichts, war am Ende aber wohl leistungsgerecht. Nachdem wir in Rückstand geraten sind, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Klar ist aber auch, dass uns Kirchanschöring aufgezeigt hat, woran wir konsequent arbeiten müssen, denn mit Landsberg, Hauzenberg und Memmingen im Totopokal warten schwere Aufgaben auf uns. Insofern sind wir gut beraten, den Punkt mitzunehmen.«

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Für uns natürlich am Ende bitter, wenn das Spiel abgebrochen wird und du mit 1:0 führst – bei noch 25 Minuten auf der Uhr. Ich hatte gerade in der Phase des Abbruchs das Gefühl, dass wir wieder besser im Spiel waren. Die erste Halbzeit geht mit der 1:0-Führung für uns in Ordnung, auch wenn ich sagen muss, dass Geretsried ein richtig starkes, kampfbetontes Spiel gemacht hat und wir uns phasenweise auch schwergetan haben. Trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie dagegengehalten und das Tor in einer guten Phase auch ein Stück weit erzwungen hat – das war insgesamt eine ordentliche erste Halbzeit. Nach der Pause kommen wir dann nicht so gut raus, Geretsried hat da auch eine dicke Chance zum Ausgleich, die Paul im Tor aber stark pariert. Auf der anderen Seite haben wir dann selbst noch eine Riesenchance aufs 2:0, die wir eigentlich machen müssen. Umso ärgerlicher ist der Abbruch in einer Phase, in der wir eigentlich wieder besser drin waren. Aber wir nehmen auch diesmal wieder viele gute Erkenntnisse mit. Ich denke, wir haben bestätigt, was wir schon in Kottern gezeigt haben – das war für uns wichtig. Jetzt gilt es, den Fokus auf Heimstetten zu legen, denn am Mittwoch geht’s schon weiter.«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »1860 II ist schon einer der Top-Favoriten ist auf den Meistertitel. Wir wussten ganz genau, wie offensiv sie spielen und was ihre Stärken sind. Deshalb haben wir unsere Grundordnung etwas angepasst, auch im Pressing – damit haben wir sie, glaube ich, kalt erwischt. Aus ihrem Ballbesitz haben wir kaum Chancen zugelassen und selbst über Umschaltmomente Nadelstiche gesetzt. So hatten wir drei, vier super Gelegenheiten, bei denen wir zielstrebiger sein müssen. Sechzig hatte nach unseren Aufbaufehlern aber auch gute Möglichkeiten, insgesamt waren die Chancen in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. In einer Phase, in der wir nicht wach waren und inkonsequent verteidigt haben, kassieren wir dann das 0:1. In der zweiten Hälfte wollten und haben wir genauso weitergemacht wie zu Beginn und hatten eine Riesenchance auf das 1:1, die wir leider vergeben. 1860 hatte dann ebenfalls eine Top-Chance – aber genau in dem Moment, als wir gefühlt nah am Ausgleich dran waren, kam der Starkregen mit Gewitter. Noch ist offen, wann, wie und ob das Spiel nachgeholt wird.«