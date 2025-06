Pipinsried: Trainerteam um Headcoach Steinberger macht weiter

"Wir freuen uns, dass wir mit Sepp, Mario und Norbert in eine weitere Saison gehen können und mit Tjark ein Trainertalent als neuer Co-Trainer das Trainerteam ergänzt. Trotz des enttäuschenden Saisonfinals haben wir eine gute Saison gespielt und wollen mit Kontinuität und Ruhe den nächsten Schritt in dieser Konstellation gehen. Nach unruhigen Spielzeiten haben wir als Verein wieder den richtigen Weg eingeschlagen und daran hat das Trainerteam um Cheftrainer Sepp Steinberger maßgeblichen Anteil. Zudem freut es mich, dass wir mit Tjark einen jungen Co-Trainer mit bereits Cheftrainer-Erfahrungen dazugewonnen haben. Er ist bereits einer der jüngsten Bayernliga-Trainer gewesen und wird mit Sicherheit wertvollen Input in unser Team bringen", lässt der Sportlicher Leiter Johannes Müller verlauten.

Das sagt Sepp Steinberger: "Nach ein paar Tagen Abstand hatten wir einen guten, offenen und kritischen Austausch. Sowohl über die abgelaufene Saison, als auch über die Planungen für die neue Saison. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen zu wollen. Ich bin vor 14 Monaten nach Pipinsried gekommen, um den Verein vor dem Abstieg in die Landesliga zu bewahren und etwas aufzubauen. In der abgelaufenen Saison haben wir bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg gespielt- und diesen eingeschlagenen Weg gehen wir mit Freude weiter.“

Djark Dannemann freut sich auf sein neues Engagement im Dachauer Hinterland: "Mit dem Ende meines Studiums und dem Beginn des Referendariats war für mich klar, dass ich auch im sportlichen Bereich eine Veränderung brauche. Die neue Rolle als Co-Trainer lässt sich gut mit meinem Berufsalltag verbinden und ermöglicht es mir, weiterhin aktiv im Fußball zu bleiben. Pipinsried bietet mir die Chance, an der Seite eines erfahrenen Trainers und mit einer spannenden Mannschaft weitere Erfahrungen zu sammeln. Der Verein und das Team haben sich in den letzten zwei Jahren gut entwickelt. Ich verspüre große Lust auf die neue Aufgabe und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiter positiv entwickelt und die gemeinsamen Ziele erreicht werden.“









Auch Co-Spielertrainer Mario Götzendörfer äußert sich zu seiner Verlängerung: "Wenn ich auf mein erstes Jahr in Pipinsried zurückblicke, ist es natürlich schade, dass wir uns am Ende der abgelaufenen Saison nicht für eine gute Spielzeit belohnt haben. Aber genau aus diesem Grund, habe ich mit dieser Mannschaft und diesem Verein wieder vor anzugreifen. Das Vereinsumfeld gibt sein Bestes, um für so optimale Bedingungen wie möglich zu sorgen. Wie schon von vielen angesprochen, ist unsere Mannschaft, die zu Beginn der letzten Saison einen größeren Umbruch mitgemacht hat, im Laufe des Jahres zu einer echten Einheit zusammengewachsen, was mich nun sehr positiv stimmt, um an die Leistungen anknüpfen zu können. Nun freue ich mich auf die kommende Saison und die Zusammenarbeit mit Trainierteam und Mannschaft.“