Pipinsried schlägt Schwabmünchen – und stürmt an die Tabellenspitze

Hochkaräter verwertet: Jaroud Kanze (2.v.r.) wird von seinen Teamkollegen für den 2:1-Siegtreffer gefeiert. – Foto: hab

Trainer Roman Langer schickte erneut eine im Schnitt nur knapp 23 Jahre junge Elf ins Spiel – und die erwischte wie vor einer Woche beim 5:0-Erfolg in Geretsried einen Traumstart. Nach einem sehenswerten Spielzug über den Flügel wurde Matthias Roithmayr im Rückraum freigespielt, der mit einem platzierten Abschluss zum 1:0 traf (8.). Pipinsried agierte druckvoll nach vorne, allerdings hatten auch die Gäste ihre Offensivaktionen: Einmal parierte Torhüter Enrique Bösl stark, dann verhinderte die Latte den Ausgleich. Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Bösl parierte den Elfmeter und auch den ersten Nachschuss, ehe Maik Uhde das 1:1 erzielte (20.).

„Überglücklich“ waren die Fußballer des FC Pipinsried darüber, dass sie die schwere Aufgabe gegen Aufsteiger TSV Schwabmünchen gemeistert haben. 2:1 hieß es am Ende. Die Belohnung für den dritten Sieg im dritten Saisonspiel: der Sprung an die Tabellenspitze der Bayernliga Süd.

Die reifere und gefährlichere Mannschaft blieb aber der FCP. Nach dem Ausgleich hatten die Gastgeber mehrere gute Gelegenheiten auf die erneute Führung, doch vor der Pause fiel sie nicht.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die jungen Pipinsrieder, was sie auch an den ersten beiden Spieltagen auszeichnete: Sie blieben ruhig – und hielten an ihrem Matchplan fest. Schwabmünchen bekam nun Probleme, während sich das Team von Trainer Langer mehrere Hochkaräter erspielte. Einen davon verwertete Jaroud Kanze zum 2:1 (53.). Allerdings ließen die Pipinsrieder die Vorentscheidung liegen – zweimal trafen sie das Gestänge, einmal rettete der Torhüter der Gäste im Eins-gegen-eins.

So blieb es spannend. In der Schlussphase warf Schwabmünchen noch einmal alles nach vorne. „Dann musst du doch wieder viel wegverteidigen“, sagte Langer. Auch deshalb mussten die Pipinsrieder bis zum Schluss viel investieren – in den letzten Minuten sogar in doppelter Unterzahl, denn Kapitän Max Dombravka und Torschütze Kanze sahen in der Nachspielzeit jeweils nach Fouls die Gelb-Rote Karte. Mit acht Feldspielern rettete der FCP den Sieg aber über die Zeit – und bejubelte nach dem dritten Sieg der Saison den Sprung an die Tabellenspitze.

„Wir hatten einen Torhüter, der viele hohe Bälle weggefangen hat. Aufgrund der Chancen und der Art und Weise war der Sieg schon verdient. Wir sind überglücklich, dass wir mit neun Punkten gestartet sind“, sagte Langer nach dem Spiel. Ein Wermutstropfen sind die späten Platzverweise gegen zwei wichtige Spieler, denn seit dieser Saison ziehen auch Gelb-Rote Karten eine Ein-Spiel-Sperre nach sich. Dombravka und Kanze werden also am Freitag beim SV Schalding-Heining fehlen.