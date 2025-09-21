Pipinsried schlägt den starken Neuling Bayernliga Süd

Mit einem 2:0 gegen den starken Aufsteiger Schwaig hat sich der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried auf Tabellenrang sechs verbessert.

Die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried haben am vergangenen Samstag im eigenen Stadion eine große Hürde genommen: Sie schlugen den bislang so erfolgreichen Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig verdient 2:0.

„Schwaig war der erwartet schwere Gegner“, sagte Pipinsrieds Trainer Sepp Steinberger gestern. Zuvor hatte der Liganeuling Kottern und Schalding-Heining jeweils 4:2 geschlagen, Schwaig reiste als Tabellendritter an. Trainer Christian Donbeck hatte viel richtig gemacht nach dem Aufstieg aus der Landes㈠liga.

Steinberger besetzte die Innenverteidigung mit Felix Popp und Tobias Schröck, Kapitän Benedikt Lobenhofer musste wegen einer Erkrankung passen. Die Doppelsechs bildeten wieder Alexander Lungwitz, der diesmal die Kapitänsbinde trug, und Jonas Lindner. Die Defensive stand damit, wie schon gegen Gundelfingen zuvor blieb Pipinsried ohne Gegentor.

Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen, Schwaig hielt problemlos mit mit dem Gastgeber. Nach der Pause aber übernahmen die Pipinsrieder zunehmend die Kontrolle über die Partie. Und sie machten früh das 1:0. Florian Gebert, von Steinberger anstelle des verletzten Valdrin Konjuhi wieder als Mittelstürmer aufgeboten, traf per Kopf nach einer Flanke von Sebastian Keßler (50.). In den folgenden Minuten war Schwaig häufiger schlecht sortiert, es ergaben sich Chancen für den FCP. „Wir hätten das 2:0 machen können – oder sogar müssen“, so Steinberger.

Weil die Pipinsrieder Chancen liegen und damit das 2:0 nicht folgen ließen, blieb die Partie offen – und bis in die Schlussminuten spannend. In der 83. Spielminute brachte der eingewechselte Fabian Benko Gebert bei einer Umschaltaktion mit einem Traumpass in Position. Gebert tauchte allein vor Schwaigs Keeper Maximilian Huber auf und blieb im Abschluss eiskalt. Mit dem 2:0 war das Spiel entschieden.

Der FC Pipinsried verbesserte sich mit diesem Sieg auf den 6. Tabellenrang. Am Samstag geht es zum Tabellenelften Schalding-Heining.