Ex-Löwe Nico Karger (r.) traf zum zwischenzeitlichen 2:0. – Foto: Bruno Haelke

Pipinsried schlägt 1860 II vor 800 Fans und nimmt Kurs auf die Regionalliga Ismaning sichert Klassenerhalt Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Schalding FC Memmingen TSV Rain Heimstetten + 13 weitere

Der FC Pipinsried hat nach dem Sieg gegen den TSV 1860 II die besten Karten auf den Regionalliga-Aufstieg. Grünwald geht zu Hause gegen Landsberg unter.

Pipinsried – Fast 800 Fans kamen zum Gipfeltreffen in der Bayernliga zwischen dem FC Pipinsried und dem TSV 1860 II. Die Gastgeber jubelten über das 2:1, was aber nichts an der Ausgangslage änderte. Die Junglöwen sind aufgrund des direkten Vergleiches zwischen den beiden Topteams weiter Spitze, Pipinsried besitzt aktuell die besten Chancen, den Wiederaufstieg in die Regionalliga zu schaffen. Sa., 03.05.2025, 14:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV 1860 München TSV 1860 II 2 1

„Die Mannschaft hat toll gekämpft“, meinte 1860-Trainer Felix Hirschnagl. Das „legendäre Fußballdorf“ aus dem Markt Altomünster lag nach einer Stunde mit 2:0 in Führung, wobei Nico Karger, einer von vielen Ex-Löwen beim FC Pipinsried, nach dem 1:0 von Mitspieler Valdrin Konjuhi (29.) in der zweiten Hälfte bereits seinen 20. Saisontreffer erzielte. Es spricht aber für die Moral der 1860-Talente, dass die Mannschaft nicht aufsteckte und zum Endspurt ansetzte, aber es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch Colin Beutel in der 73. Minute. Ex-Bayern-Spielerin Sarah Romert wird Chefcoach

Der SV Heimstetten ist immer wieder für ein Spektakel gut. Dies zeigte sich bei der 4:5-Pleite beim Tabellenletzten TSV Rain/Lech. Erneut schnürte Jordi Woudstra (27. und 32.) einen Doppelpack für den SVH. Mit 21 Toren steht der Angreifer an der Spitze der Bayernliga-Schützenliste und wird wohl zum Dann-Regionalligisten SpVgg Unterhaching wechseln.

Aber Heimstetten hat selbst eine besondere Personalie zu vermelden. So wird Roman Langer als Trainer aufhören. Als Nachfolgerin steht Sarah Romert bereits fest. Die frühere Bundesligaspielerin des FC Bayern wird Chef. Grünwald geht gegen TSV Landsberg unter Der TSV Grünwald musste eine „Englische Woche“ absolvieren, mit einem bitteren Ende. Am Dienstag gewann der Liga-Neuling das Nachholspiel beim TSV Rain/Lech mit 3:0. Drei Tage später war der Tank gegen den TSV Landsberg völlig leer und in der Endabrechnung stand eine 0:6-Pleite. Zwei Spieltage vor Schluss steht damit fest: Die Mannschaft von Trainer Florian de Prato muss sich in einer Abstiegsrunde vor dem Fall in die Landesliga retten.