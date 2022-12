Pipinsried schafft Klarheit auf der Trainerposition Herbert Paul übernimmt den Posten des Spielertrainers, ihm stehen Enver Maltas und Tarik Sarisakal zur Seite +++ Ati Luhsi wird Teammanager

Der FC Pipinsried hat kurz vor Weihnachten offene Fragen geklärt. So wird Herbert Paul in der Frühjahrsrunde als Spielertrainer fungieren, an der Seitenline wird der 28-jährige Ex-Löwe von Enver Maltas und Tarik Sarisakal unterstützt. Zudem freut sich der Verein aus dem Dachauer Hinterland, dass Atdhedon Lushi dem Klub als Teammanager erhalten bleibt.

"Der FC Pipinsried kann nach vielen positiven Gespräche das Trainerteam für die Rückrunde verkünden. Herbert Paul und Enver Maltas bilden das Trainerteam. Herbert Paul wird zudem auf dem Platz stehen und als Spielertrainer fungieren. Erfreulicherweise konnten wir Ati Lushi weiterhin an den Verein binden. Ati wird als Teammanager die sportliche Leitung unterstützen und sich um die Belange im strukturellen Bereich kümmern", gibt der FCPi einer offiziellen Stellungnahme bekannt.



Schon vor der Winterpause war das Trio Herbert Paul, Ati Lushi und Tarik Sarisakal in die Bresche gesprungen. Wie es dann im neuen Jahr - und vor allem in welcher Konstellation - weitergehen würde, das war nicht klar. Jetzt hat der Verein Fakten geschaffen. "Herbert Paul ist unser Königstransfer. Er soll auf dem Platz als 'Aggressive Leader' vorangehen und unsere junge Mannschaft führen. Im Defensivbereich kann Herbert alles spielen. Nach seinem Kreuzbandriss ist er wieder fit", erklärt der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal, der weitere Transfers im Winter ausschließt.



Ati Lushi hatte bereits ausgeschlossen, weiter als Trainer zur Verfügung zu stehen. Wegen seiner beruflichen Verpflichtungen sei es einfach nicht möglich, fast täglich auf dem Fußballplatz zu stehen. Der FC Pipinsried blieb aber hartnäckig und hatte klar den Wunsch kommuniziert, Lushi als ehemaligen Spieler in welcher Funktion auch immer weiterhin an den Verein binden zu wollen. Das ist nun gelungen. "Ati musste erst einige Gespräche mit seinem Arbeitgeber Audi führen. Er übernimmt die Rolle des Teammanagers und soll mich als Sportlichen Leiter vermehrt unterstützen und in diese Rolle hineinwachsen", so Sarisakal abschließend.