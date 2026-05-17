Pipinsried rutscht ab auf Tabellenrang sechs

Die Saison 2025/26 endete für Tobias Schröck und seine Teamkollegen mit einer Niederlage. – Foto: Bruno Haelke

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat das letzte Spiel der Saison 2025/26 verloren. Trotz guter erster Halbzeit gab es eine 0:2-Heimniederlage gegen Erlbach.

Der FC Pipinsried hat das letzte Saisonspiel am Samstag zuhause gegen den SV Erlbach 0:2 verloren und ist damit auf den 6. Tabellenrang der Fußball-Bayerliga Süd abgerutscht.

Dass Erlbach in der Tabelle noch vorbeizog, konnte FCP-Trainer Roman Langer verschmerzen. Weniger, wie die Niederlage zustandegekommen war. „Da machst Du über 50 Minuten lang ein gutes Spiel und verlierst am Ende 0:2. Zur Pause hätte es gut und gern 3:1 für uns stehen können.“

Aus ihrer Überlegenheit machten die Pipinsrieder aber keine Tore. Erst gab Schiedsrichter Peter Frank ein wohl eher reguläres Tor der Gastgeber nicht, weil er von Florian Gebert im Getümmel ein Foul gesehen haben wollte, dann scheiterte Nico Karger nach einem Foul an Angelo Mayer mit seinem Elfmeter am Erlbacher Schlussmann Jonas Eschler. Und schließlich hatte Gebert bei einer Topchance Pech, dass der Ball um Zentimeter über den Querbalken zischte.

Knapp 50 Minuten lang stimmte ziemlich viel im Pipinsrieder Spiel, sieht man von den Torchancen ab. Dann unterlief den Gastgebern in der Vorwärtsbewegung ein Abspielfehler, den Erlbach mit einem Konter und dem Führungstor durch Levin Ramstetter beantwortete. Gerade mal fünf Minuten später eine ähnliche Situation: Simon Hefter macht aus einem Konter das zweite Tor für die Gäste (55.).

„Dann war‘s rum“, berichtet Langer. Gerade in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht, fehle dann ein Stück weit die Motivation. Das Spiel sei sinnbildlich für die ganze Saison, so Langer weiter, „die nötige Konstanz war nicht da“.

So blieb es beim 6. Tabellenplatz in der Endabrechnung – deutlich zu wenig für die Ambitionen beim FCP.

Für zehn Spieler, die den FC Pipinsried verlassen, gab es vor dem Anpfiff eine „würdige Verabschiedung“, wie Langer betonte. Was zur Abrundung fehlte: ein Sieg im letzten Spiel.