Pipinsried reist zum Aufsteiger Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried gastiert am heutigen Freitag beim noch punktlosen Aufsteiger Hauzenberg.

Vor einer schwierigen Aufgabe steht der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried am heutigen beim Auswärtsspiel beim FC Sturm Hauzenberg. Der Aufsteiger aus dem Bayerischen Wald hat nach drei Spieltagen weder Punkte noch Tore auf seinem Konto, entsprechend motiviert wird die Mannschaft zu Werke gehen. Aber auch der FCP wartet nach seinen beiden gespielten Partien noch auf den ersten Saisonsieg. Anpfiff in Hauzenberg ist um 19.30 Uhr.

Mit Wahrscheinlichkeiten ist das immer so eine Sache. Je länger ein Team eine Negativserie hingelegt hat, desto wahrscheinlicher scheint es, dass irgendwann ein Sieg zu Buche schlägt. Mit Blick auf die „Serien“ der heutigen Kontrahenten ist zu sehen, dass beide in dieser Saison noch nichts zerrissen haben. Nüchtern betrachtet gastiert der Tabellen-14. beim Tabellen-16. der Liga, die 17 Mannschaft hat.

Trotzdem liegt in der Konstellation Zündstoff. Im Bayerischen Wald ist man heiß auf Fußball, wie zuletzt die Zuschauerzahl im Match zwischen Schalding und Hauzenberg belegt. Über 2000 Zuschauer kamen nach Schalding, um sich das Landkreisderby anzuschauen. Da der FC Pipinsried bereits in der vergangenen Saison bei seinen Auswärtsspielen nach den Jung-Löwen die meisten Fans anlockte, ist davon auszugehen, dass auch am heutigen Abend zahlreiche Zuschauer den Weg ins Stadion des Gastgebers kommen werden.

„Hauzenberg hat ein prima Stadion und einen top Platz. Es wird sicherlich die Hölle los sein“, sagt FCP-Trainer Sepp Steinberger im Vorfeld der Partie.

Steinberger, selbst Niederbayer, fordert, dass sich seine Spieler mental auf das einstellen, was auf sie zukommt: „Wir müssen einfach zusehen, dass wir mal längere Zeit ein 0:0 halten, denn dann wird es immer wahrscheinlicher, das wir aufgrund unserer spielerischen Möglichkeiten gegen Ende zum Spiel noch ein Tor schießen.“ Da ist es wieder, das mit der Wahrscheinlichkeit.

Sicher hingegen ist, dass der FC Pipinsried mit dem gleichen Personal in Hauzenberg antreten wird, wie beim Match gegen Landsberg am vergangenen Freitag. Verzichten muss Steinberger weiter auf Mittelfeldakteur Jonas Lindner, der sich nach einem Muskelfaserriss in der Wade im Aufbautraining befindet. Auch Mittelstürmer Valdrin Konjuhi wird weiter aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen.

Dass es noch nicht ganz rund läuft, dafür nennt Steinberger Gründe: „Neuzugang Tobi Schröck hat in der vergangenen Saison beim FC Ingolstadt kaum gespielt und ist jetzt in die Berufswelt bei unserem Sponsor ESB weitab vom Fußball eingestiegen. Max Dombrowka war lange verletzt, auch er hat dem Profifußball Adieu gesagt und arbeitet jetzt bei Hörl&Hartmann. Da sind wir unseren Sponsoren dankbar, dass sie dies ermöglichen.“ Steinberger verwiest zudem auf die Ausfälle Lindner und Konjuhi, „und Benedikt Lobenhofer hatte die letzten Wochen Prüfungen zu absolvieren“. Da sei es klar, dass es zunächst etwas holpert.