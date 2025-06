Pipinsried präsentiert Bachhuber-Ersatz: Celik kommt von Heimstetten

Kubilay Celik (re.) mit FCP-Manager Johannes Müller – Foto: Verein

Der FC Pipinsried hat einen Ersatz für Goalgetter Michael Bachhuber, der seine Schuhe an den berühmten Nagel gehängt hat, gefunden: Kubilay Celik vom Ligakonkurrenten SV Heimsetten hat einen Vertrag beim Tabellendritten der Vorsaison geschrieben. Der 26-jährige Vollblutstürmer erzielte für seinen Ex-Klub in 54 Bayernliga-Partien respektable 25 Treffer und entwickelte sich bei den Rot-Weißen, für die er in der vergangenen beiden Spielzeiten zudem 14 Assists verbuchte, zu einem der besten Offensivkräfte der Süd-Staffel. In seiner Jugendzeit kickte Celik gemeinsam mit FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer beim TSV Milbertshofen.

"Kubi hat sich in den letzten zwei Jahren beim SV Heimstetten, der auch für einen guten, offensiven Fußball steht, sehr gut entwickelt. Seine vielen Torbeteiligungen belegen das. In den Gesprächen war er sehr ehrgeizig, mit sehr viel Energie ausgestattet. Zudem ist er ein Spieler, der mit seiner Spielweise ab und an polarisiert. Das haben wir als gegnerische Mannschaft erlebt. Das wird unserem Team helfen, da wir aggressiver und ekliger werden müssen. Wir freuen uns, dass er ab sofort unser gelb-blaues Trikot trägt", gibt Johannes Müller, Sportlicher Leiter des Klubs, zu Protokoll.





Celik selbst ist überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben: "Die Gespräche mit Jochi Müller liefen von Anfang an sehr gut und ich bin froh, jetzt beim FC Pipinsried zu sein. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mit der Mannschaft loszulegen. Die ambitionierten Ziele haben mir imponiert und da will ich meinen Teil dazu beitragen.“









Die Vorbereitungstermine des FC Pipinsried: