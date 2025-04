Der FC Ismaning holte drei ganz wichtige Punkte gegen den FC Pipinsried. – Foto: Dieter Latzel

Pipinsried patzt – Last-Minute-Sieg für 1860 II – Landsberg verliert 31. Spieltag der Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Schalding FC Memmingen TSV Rain Heimstetten + 13 weitere

Der TSV 1860 II nutzt den Patzer des FC Pipinsried und hat nach dem 31. Spieltag drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger. Landsberg verpasst einen Punkt in Deisenhofen. Ismaning jubelt über einen Heimsieg im Abstiegskampf.

Spiele am Samstag Gestern, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen TSV Landsberg TSV Landsb. 1 0 Abpfiff Der TSV Landsberg muss weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt verlor am Samstag beim FC Deisenhofen am Ende mit 0:1. Das goldene Tor für die Blauhemden markierte Björn Jost vor 250 Zuschauern in der 69. Minute. Landsberg hat nach der Pleite noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Deisenhofen ist mit 49 Zählern Fünfter. FC Deisenhofen – TSV Landsberg 1:0

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Michael Vodermeier, Tobias Nickl (11. Valentin Köber), Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz (54. Alexander Mehring), Stephan Kopp, Björn Jost, Yasin Yilmaz (91. Leo Edenhofer), Noah Semmler (81. Leon Müller-Wiesen), Paul Schemat (64. Tobias Seidl), Jan Krettek - Trainer: Andreas Pummer

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Fabian Kljucevic, Kilian Pittrich (46. Luis Schäffler), Benedikt Auburger, Tiziano Mulas, Alexander Bazdrigiannis, Maximilian Seemüller (58. Daniele Sgodzaj), Maximilian Berwein, Luca Dollinger (46. Yamin H-Wold) (71. Oliver Prenka) - Trainer: Alexander Schmidt

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Björn Jost (69.) Gestern, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Pipinsried Pipinsried 3 1 Abpfiff Der FC Ismaning hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen gesetzt und das Spitzenteam des FC Pipinsried mit 3:1 geschlagen. Vor 210 Fans traf Hiroto Yamshita nach 26 Minuten zum ersten Mal ins Schwarze. Vier Minuten später meckerte sich FCP-Keeper Maxi Engl mit Gelb-Rot vom Platz. Alekzandar Sinabov nutzte die Überzahl fünf Zeigerumdrehungen später und erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Josef Steinberger und seiner Mannschaft noch einmal Hoffnung auf, als Joker Florian Gebert sechs Minuten nach seiner Einwechslung auf 1:2 verkürzte. Doch nur drei Minuten später stellte Sinabov mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Ismaning feiert einen ganz wichtigen Sieg im Tabellenkeller und hat nach 31 Spieltagen zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Pipinsried lässt Feder im Meisterschaftskampf und hat jetzt drei Punkte Rückstand auf die Junglöwen. FC Ismaning – FC Pipinsried 3:1

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Dominik Krizanac, Leon Bucher (76. Plator Doqaj), Alessandro Di Rosa, Daniel Weber, Robert Rohrhirsch, Hiroto Yamashita (71. Aleksandar Kovacevic), Fabian Streibl (84. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Meriton Vrenezi (79. Serhii Shcherbyna), Alekzandar Sinabov, Jeremie Zehetbauer (87. Adam Zouaidi) - Trainer: Xhevat Muriqi

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer (76. Benjamin Krist), Stefan Ilic, Alexander Lungwitz, Ludwig Räuber (32. Maximilian Retzer), Fabian Benko, Mario Götzendörfer (86. Eren Emirgan), Michael Bachhuber (67. Florian Gebert), Nico Karger, Valdrin Konjuhi (67. Sebastian Keßler) - Trainer: Josef Steinberger

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Hiroto Yamashita (26.), 2:0 Alekzandar Sinabov (35.), 2:1 Florian Gebert (73.), 3:1 Alekzandar Sinabov (76.)

Gelb-Rot: Maximilian Engl (30./FC Pipinsried/)

Felix Hirschnagl und die kleinen Löwen dürfen weiterhin vom Titel in der Bayernliga Süd träumen. Im Heimspiel gegen Türkspor Augsburg setzte sich der TSV 1860 II durch zweite späte Treffer mit 3:1 durch.

Alle Tore vielen in den letzten 20 Minuaten. David Anyaonu brachte die Gäste in der 74. Minute in Führung. Raphael Wach gelang 120 Sekunden später der Ausgleich. Justin Thönig (90.) und Joker Max Jägerbauer (92.) machten dann alles klar. TSV 1860 München II – Türkspor Augsburg 3:1

TSV 1860 München II: Erion Avdija, Yannik Seils (46. Daniel Winkler), Moritz Rem, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Damjan Dordan, Arin Garza, Xaver Kiefersauer (46. Anian Brönauer), Ivan Martinovic (61. Fabio Wagner), Moritz Bangerter (92. Max Jägerbauer), Cristian Leone (61. Raphael Wach) - Trainer: Felix Hirschnagl

Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Emre Kurt, Berkan Aydin, Odin Redier, Kerem Cakin (92. Zoran Dimitrijevic), Dominik Krachtus, Angelo Willadt (71. Valdrin Katana), Mert Akkurt, Simon Gartmann, Fares Ibrahim (61. David Anyaonu), Yasin Özuzun (82. Duy Bui) - Trainer: Ajet Abazi

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 David Anyaonu (74.), 1:1 Raphael Wach (76.), 2:1 Justin Thönig (90.), 3:1 Max Jägerbauer (90.+2)

Gelb-Rot: Anian Brönauer (81./TSV 1860 München II/) Gestern, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern 1. FC Sonthofen FC Sonthofen 2 2 Spiele am Freitag

Lukas Riglewski? Doppelpack. Kubilay Celik? Doppelpack. Jordi Woudstra? Doppelpack! Der SV Heimstetten hat mit einem Torspektakel auf die 1:6-Niederlage gegen den FC Pipinsried reagiert und zuletzt überzeugende Kirchanschöringer mit 6:1 abgewatscht. Der SVK reiste als formstärkstes Team der Bayernliga Süd nach Heimstetten und erwischte einen Traumstart. Bereits nach sieben Minuten traf Jonas Kronbichler zur Führung. Unbeirrt vom Rückstand schlug dann die Zeit für den SVH. Lukas Riglewski (13.), Kubilay Celik (40.) und Jordi Woudstra (45+1) sorgten für den souveränen 3:1-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte spielten sich die Hoaschdenger dann in einen Rausch: Wieder Celik (60.), wieder Riglewski (63.) und wieder Woudstra (90.) sorgten am Ende für den deutlichen Heimsieg vor 160 Fans. (btfm) SV Heimstetten – SV Kirchanschöring 6:1

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl (72. Moritz Heigl), Fabian Cavadias, Bastian Lommer (72. Sebastian Gebhart), Ikenna Ezeala, Severin Müller, Reza Sakhi Zada, Lukas Riglewski (68. Luca Mauerer), Kubilay Celik (64. Filip Vnuk), Jordi Woudstra, Pirmin Lindner - Trainer: Roman Langer - Trainer: Niklas Eberhardt - Trainer: Sarah Romert

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas, Felix Bischoff (60. Gabriel Öllerer), Luka Lukic (78. Dominik Auerhammer), Christoph Dinkelbach (60. Nick Schreiber), Elias Huber, David Lobendank, Maximilian Reiter, Manuel Omelanowsky (78. Dominik Buxmann), Jonas Kronbichler (60. Julian Galler), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Jonas Kronbichler (7.), 1:1 Lukas Riglewski (13.), 2:1 Kubilay Celik (40.), 3:1 Jordi Woudstra (45.+1), 4:1 Kubilay Celik (60.), 5:1 Lukas Riglewski (63.), 6:1 Jordi Woudstra (90.)

Der amtierende Meister verpasst erneut die Chance auf die Tabellenspitze: Wie in der Vorwoche hatte die Elf von Johann Grabmeier und Lukas Lechner die Chance, den Spitzenplatz der Bayernliga Süd zu übernehmen, doch erneut scheiterte der SVE an einem Kellerkind. Vor fast 600 Fans gelang keinem der beiden Teams ein Treffer. Immerhin: Mit aktuell 54 Punkten bleibt Erlbach noch vor dem FC Memmingen auf Platz drei und dürfte – stand jetzt – am Ende der Saison in der Relegation zur Regionalliga spielen. SV Erlbach – SpVgg Unterhaching II 0:0

SV Erlbach: Andreas Steer, Alexander Fischer (16. Milos Lukic) (81. Thomas König), Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (71. Laurin Hansbauer), Tobias Steer, Sebastian Hager, Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

SpVgg Unterhaching II: Fabian Scherger, Tizian Zimmermann (22. Noah Markulin), Laurin Fürmeier, Nicolas Böhnke, Felix Lautenbacher, David Leitl (58. Elion Haxhosaj), Ben Erlmann, Dominique Girtler (76. Cornelius Pfeiffer), Simon Dorfner, Tim Hannemann (67. Jannik Joas), Florian Schmid (86. Philipp Zimmerer) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser - Trainer: Marc Endres

Schiedsrichter: Alexander Arnold (Waldberg) - Zuschauer: 558

Tore: keine Tore

Im Duell der Tabellenschlusslichter der Bayernliga Süd feiert der TSV Grünwald einen wichtigen Heimsieg. Beim 3:1-Heimsieg gegen Schlusslicht TSV Rain/Lech avancierte Daniel Leugner zum Matchwinner: Der Sommerneuzugang traf dreifach und bescherte seinem Team wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Dabei hatte es kurzzeitig nach einem offenen Schlagabtausch ausgesehen: Die frühe Führung von Daniel Leugner (25.) egalisierte Leo Haas kurz vor der Pause per Freistoß (44.). Doch nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff schoss Leugner den Aufsteiger erneut in Front. Nach dem Platzverweis gegen Rains Maxhuni (53.) spielte Grünwald zudem in Überzahl. Kurz vor Schluss schraubte Leugner mit seinem dritten Treffer den Deckel auf die Partie und wahrt Grünwald die Chance auf den direkten Klassenerhalt. TSV Grünwald – TSV Rain/Lech 3:1

TSV Grünwald: Lukas Brandl, Marco Bornhauser, David Wörns, Daniel Leugner, David Lucksch (90. Fabian Traub), Linor Shabani (46. Gabriel Wanzeck), Sebastian Mitterhuber, Alexander Rojek (46. Alessandro Cazorla), David Halbich, Niklas Kern, Marcel Kosuch - Trainer: Florian De Prato

TSV Rain/Lech: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Giovanni Pollio (61. Adama Diarra), Bryan Stubhan, Altin Maxhuni, Etienne Perfetto (81. Lukas Huck), Siegfried Kübler, Leo Haas (73. Paulo Sostaric), Fabian Ott (88. Stefan Gasda), Marc Sodji, Nils Nocke (55. Benito Alisanovic) - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Daniel Leugner (25.), 1:1 Leo Haas (44.), 2:1 Daniel Leugner (50.), 3:1 Daniel Leugner (88.)

Gelb-Rot: Altin Maxhuni (53./TSV Rain/Lech/)