Pipinsried lässt Verfolger Pfaffenhofen keine Chance

zenen wie diese gab es selten: Pfaffenhofens Simon Berger (rechts) entwischt dem Pipinsrieder Florian Gebert. – Foto: Habschie

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat die Tabellenführung mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen den FSV Pfaffenhofen souverän verteidigt.

Der FC Pipinsried hat sich auch nicht vom Tabellenzweiten FSV Pfaffenhofen stoppen lassen: Der Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Süd setzte sich am Freitagabend im Derby und Spitzenspiel mit 5:0 durch und feierte seinen fünften Sieg in Serie.

Das erste Ligaduell beider Teams zog. Offiziell waren es 1382 Zuschauer – so viele wie seit dem Regionalliga-Spiel gegen 1860 München vor acht Jahren nicht mehr. Ihren Anteil daran hatten auch die Gäste aus Pfaffenhofen, die viele Fans mitbrachten. Die Euphorie war schließlich groß, nachdem der Aufsteiger an den ersten vier Spieltagen zehn Punkte geholt hatte.

Ehrung für Kapitän Benedikt Lobenhofer

Kurz vor Spielbeginn gab es für den FCP einen besonderen Moment: Kapitän Benedikt Lobenhofer wurde für 125 Punktspiele im Pipinsrieder Trikot geehrt und erhielt dafür ein FCP-Dress. Lobenhofer, in der Vorbereitung lange ausgefallen, nahm zunächst auf der Bank Platz.

Seine Mitspieler lieferten sich in der Anfangsphase ein offenes Duell mit dem FSV. Beide Mannschaften deuteten ihre Qualität an, auf beiden Seiten gab es Chancen – doch ein Treffer fiel bis zur Trinkpause Mitte der ersten Hälfte nicht.

Danach übernahm Pipinsried die Kontrolle. Der Spitzenreiter gewann mehr zweite Bälle, schaltete blitzschnell um und erspielte sich gute Möglichkeiten. Florian Gebert und Alexander Seifert konnten ihre Chancen nicht nutzen. So musste es ein ruhender Ball richten. Nach einem Freistoß von der Seite köpfte Innenverteidiger Tobias Reithmeir zum 1:0-Führungstreffer ein – das war zugleich der Pausenstand.

In der zweiten Hälfte legte der FCP dann noch einmal eine Schippe drauf. Jaroud Kanze setzte das erste Ausrufezeichen: Nach einem kurz ausgeführten Freistoß traf er aus 25 Metern flach ins Eck (56.). Während sich die Pfaffenhofener Offensive um Fünf-Tore-Stürmer Maurice Untersänger nicht durchsetzen konnte, sorgte Seifert in der 65. Minute nach einer weiteren Standardsituation mit dem 3:0 für die Vorentscheidung.

Pipinsried jetzt schon fünf Punkte voraus

Die Vorarbeit lieferte der eingewechselte Lobenhofer. Das freute FCP-Trainer Roman Langer besonders – zum einen für seinen Kapitän, zum anderen, weil die Einwechselspieler erneut ein Faktor waren.

Pipinsried hätte die Partie nun austrudeln lassen können, blieb aber hungrig – oder wie Langer sagte: „Wir haben nicht nachgelassen.“ In der 77. Minute erhöhte Joker Tobias Ullmann auf 4:0. Und auch das letzte Wort gehörte dem FCP: In der Nachspielzeit ließ Kanze links einen Gegenspieler aussteigen, zog in den Strafraum und zirkelte den Ball sehenswert ins lange Kreuzeck. Kurz darauf war Schluss in Pipinsried.

Pipinsried machte mit dem 5:0-Erfolg im Spitzenspiel eine weitere Ansage an die Konkurrenz. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Pfaffenhofen beträgt nach fünf Spieltagen fünf Punkte. „Es war ein richtig gutes Spiel. Alle haben abgeliefert“, sagte Trainer Langer, der dennoch leicht auf die Bremse trat: „Bisher sprachen die Spielverläufe für uns. Es werden auch Niederlagen kommen.“

Der nächste Test kommt bereits am Dienstag: Dann will der FCP bei der SpVgg Hankofen-Hailing bestehen.