Pipinsried krönt sich zum Sparkassenpokalsieger – Finalsieg gegen Dachau 65

Im Finale des Sparkassenpokals setzte sich Pipinsried verdient gegen den TSV 1865 Dachau durch. Am Ende war eine frühe rote Karte spielentscheidend.

Der FC Pipinsried hat sich den Titel des Sparkassenpokalsiegers für die Saison 24/25 gesichert. Das Endspiel gegen den TSV 1865 Dachau war jedoch bereits nach weniger als einer halben Stunde nach dem 1:0 für den FCP sowie einer Roten Karte für Dachau 65 vorentschieden. Am Ende hieß es 2:0.

Ausschlaggebend war eine Szene in der 19. Minute, als Dachaus Stammkeeper Marco Jakob nach einem Foul an Nenad Petkovic außerhalb des Strafraums die Rote Karte sah. Sein Stellvertreter Valentin Kriegel griff in der 27. Minute bei einer Flanke daneben, sodass FCP-Spieler Florian Gebert ungehindert zum 0:1 einköpfen konnte. Damit war die Spannung aus dem Landkreisderby weitgehend genommen.

Dachau blieb in Unterzahl zu harmlos