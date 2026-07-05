Pipinsried ist raus auf dem Pokal-Geschäft

Bittere und unnötige Niederlage: Sebastian Keßler und seine Teamkollegen haben in Schwabmünchen verloren. – Foto: bruno haelke

Der FC Pipinsried hat den Totopokal-Wettbewerb nach einer 1:2-Niederlage im Qualifikationsspiel in Schwabmünchen verpasst.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat den Einzug in den Totopokal-Wettbewerb verpasst. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Roman Langer das Qualifikationsspiel bei Bayernliga-Neuling TSV Schwabmünchen mit 1:2 Toren. Und das „völlig unnötig“, wie Langer befand.

Der Pipinsrieder Trainer schickte eine extrem junge Mannschaft auf den Rasen der Siegmund-Arena in Schwabmünchen. Obendrein musste Langer auf einige Leistungsträger verzichten, darunter die gefährlichen Angreifer Valdrin Konjuhi und Florian Gebert. Ihre Erfahrung und Abgeklärtheit hätte dem Pipinsrieder Spiel gutgetan.

Alexander Seifert, Neuzugang aus Stätzling, brachte den FCP schon nach 13 Spielminuten in Führung. Der junge Stürmer traf nach einer Vorarbeit von Jaroud Kanze, der von Patrick Weihrauch freigespielt worden war. Kanze passte den Ball in den Rückraum, Seifert verwandelte.

In der Folge kamen die Pipinsrieder aus einer verstärkten Defensive immer wieder schnell nach vorne. „Wir hatten da viele gute Kontermöglichkeiten, spielen die aber nicht sauber zu Ende“, so Langer. Der oft zitierte letzte Pass kam nicht an.

Trotzdem schienen die Pipinsrieder die Angelegenheit im Griff zu haben – bis zu Sebastian Keßlers Schnitzer. Der Pipinsrieder Abwehrspieler setzte nach einer harmlosen Flanke ohne Not zur Grätsche an gegen Schwabmünchens Stürmer Matteo Di Maggio: Strafstoß. Maximilian Krist traf und entschied damit das Bruderduell gegen Benjamin Krist auf Pipinsrieder Seite 1:0 für sich.

Nach der Pause war der FCP zunächst klar am Drücker. Doch das Tor machte Schwabmünchen. Nach einem Einwurf kam TSV-Torjäger Maik Uhde am langen Pfosten unbehelligt zum Abschluss (65.). „In dieser Situation schlafen wir komplett“, ärgerte sich Langer. Seine Mannschaft war bis zum Schlusspfiff dem 2:2 näher als Schwabmünchen einem dritten Tor. Doch die Probleme im Angriff aus der ersten Halbzeit setzten sich in der zweiten fort. Langer: „Wir waren nicht zwingend, und so verlierst Du so ein Spiel.“

Am gestrigen Nachmittag gewannen die Pipinsrieder ein Testspiel beim Bezirksligisten Ecknach 3:1. Es trafen Matthias Roithmayr, David Anyaonu und Florian Gebert. Marc Baumgärtner gelang zwischenzeitlich der Ausgleich.