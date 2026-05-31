Pipinsried holt ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler Der 20-jährige Alexander Seifert wechselt vom Landelsigisten FC Stätztling ins Dachauer Hinterland von PM / ts · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser

Alexander Seifert soll das Angriffsspiel des FC Pipinsried beleben – Foto: Verein

Der FC Pipinsried hat ein vielversprechendes Talent unter Vertrag genommen und treibt die Verjüngung seines Aufgebots voran. Alexander Seifert wechselt vom Südwest-Landesligisten FC Stätzling zum Bayernligisten. Bei seinem Ex-Klub konnte sich der 20-Jährige in der abgelaufenen Runde achtmal in die Torschützenliste eintragen. Der Allgäuer verbrachte einen Teil seiner Jugendzeit beim FC Ingolstadt, bei dem er unter anderem in der Saison 2023/2024 18 Partien in der U19-Bundesliga bestritt und sich dabei über fünf Torerfolge freuen durfte. Bei den "Schanzern" sammelte Seifert auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich und konnte in der U21 bei vier Bayernliga-Matches zwei Treffer verbuchen.

"Sascha bringt exakt das Profil mit, das wir gesucht haben: entwicklungsfähig, athletisch und mit einer starken Mentalität. Er hat eine gute Ausbildung beim FC Ingolstadt genossen und bereits als A-Jugendlicher Tore in der Bayernliga erzielt. In Stätzling und Kempten hat er ebenso nachgewiesen, dass er konstant Spiele beeinflussen und torgefährlich sein kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird", lässt die sportliche Leitung des FC Pipinsried verlauten.