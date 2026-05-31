Pipinsried holt ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler

Der FC Pipinsried hat ein vielversprechendes Talent unter Vertrag genommen und treibt die Verjüngung seines Aufgebots voran. Alexander Seifert wechselt vom Südwest-Landesligisten FC Stätzling zum Bayernligisten. Bei seinem Ex-Klub konnte sich der 20-Jährige in der abgelaufenen Runde achtmal in die Torschützenliste eintragen. Der Allgäuer verbrachte einen Teil seiner Jugendzeit beim FC Ingolstadt, bei dem er unter anderem in der Saison 2023/2024 18 Partien in der U19-Bundesliga bestritt und sich dabei über fünf Torerfolge freuen durfte. Bei den "Schanzern" sammelte Seifert auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich und konnte in der U21 bei vier Bayernliga-Matches zwei Treffer verbuchen.
"Sascha bringt exakt das Profil mit, das wir gesucht haben: entwicklungsfähig, athletisch und mit einer starken Mentalität. Er hat eine gute Ausbildung beim FC Ingolstadt genossen und bereits als A-Jugendlicher Tore in der Bayernliga erzielt. In Stätzling und Kempten hat er ebenso nachgewiesen, dass er konstant Spiele beeinflussen und torgefährlich sein kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird", lässt die sportliche Leitung des FC Pipinsried verlauten.
"Ich hatte vom ersten Gespräch mit dem Trainer und der sportlichen Leitung ein richtig gutes Gefühl. Der FC Pipinsried passt perfekt zu meinen sportlichen Zielen und meiner Entwicklung, weshalb mir die Entscheidung am Ende leichtgefallen ist. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit der Mannschaft und die neue Herausforderung", lautet das Statement von Alexander Seifert, der somit der vierte (junge) Neuzugang des FC Pipinsried ist. Bereits kommuniziert wurden vom die Transfers von Maximilian Haas (U19 SV Waldeck-Obermenzing), Mhammed Sanawar (Türkgücü München) und Matthias Roithmayr (U21 TSV 1860 München).