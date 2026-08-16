Pipinsried glänzt – Kottern verliert knapp

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften um die Kontrolle im Mittelfeld kämpften. Kottern versuchte vor heimischer Kulisse, Akzente nach vorne zu setzen, während Landshut kompakt stand und immer wieder auf seine Möglichkeiten im Offensivspiel wartete. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware.
In der 35. Minute schlugen die Gäste schließlich zu. Lucas Biberger setzte Sebastian Maier mit einem gelungenen Zuspiel in Szene. Maier nutzte die Gelegenheit und brachte die SpVgg Landshut mit 1:0 in Führung. Für Kottern war der Gegentreffer ein Rückschlag, dennoch versuchten die Hausherren noch vor der Pause eine Antwort zu finden. Ein Treffer gelang allerdings nicht mehr, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Kabine ging.
Nach dem Seitenwechsel war Kottern gefordert und investierte zunehmend mehr in die Offensive. Trainer und Mannschaft versuchten auch mit personellen Veränderungen, neuen Schwung in die Partie zu bringen. Hackenschmidt und Watari kamen nach einer Stunde in die Begegnung, später folgten Miller und Youssef. Landshut verteidigte die knappe Führung jedoch konzentriert und machte es den Gastgebern schwer, zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen.
Mit zunehmender Spielzeit erhöhte Kottern noch einmal den Druck. Die Hausherren warfen in der Schlussphase mehr nach vorne und suchten mit aller Macht nach dem Ausgleich. Landshut hielt dagegen und versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.
In der 88. Minute wurde es noch einmal spannend. Lucas Biberger, der den entscheidenden Treffer vorbereitet hatte und bereits verwarnt war, sah nach einem weiteren Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Damit musste die SpVgg Landshut die letzten Minuten in Unterzahl überstehen. Kottern versuchte den personellen Vorteil zu nutzen und drängte noch einmal auf das 1:1.
Trotz der Schlussoffensive gelang den Gastgebern der Ausgleich jedoch nicht mehr. Landshut verteidigte mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit. Damit musste sich der TSV Kottern nach einer umkämpften Begegnung mit 0:1 geschlagen geben, während die SpVgg Landshut dank Maiers Treffer und einer konzentrierten Defensivleistung die drei Punkte mit nach Hause nahm.
Torschützen:
0:1 Maier (35.)
Aufstellung des TSV 1874 Kottern:
Frick, Lorenz, Ender, Qosay (73. Miller), Bär, Bareis (60. Hackenschmidt), Günes (60. Watari), Jozic, Mihajlovic, Keckeisen (84. Youssef), Duchardt
Aufstellung der SpVgg Landshut:
Mühl, Justvan, Sossau (85. Hoffedank), Seferi (76. Oswald), Steer (89. Stoller), Plomer, Maier, Weiß, Sigl (65. Hoffmann), Rabanter, Biberger
Gelbe Karten:
Weiß (28.)
Duchardt (41.)
Hackenschmidt (80.)
Biberger (80.)
Lorenz (94.)
Jozic (95.)
Gelb-Rote Karte:
Biberger (88./SpVgg Landshut/Foul)
Schiedsrichter:
Phillip Ettenreich
Zuschauer:
300
Von Beginn an war viel Intensität in der Partie. Beide Mannschaften gingen engagiert in die Zweikämpfe und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Erlbach und Gundelfingen begegneten sich weitgehend auf Augenhöhe, wobei sich auf beiden Seiten Möglichkeiten ergaben. Ein Treffer wollte im ersten Durchgang allerdings nicht fallen, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging.
Nach dem Seitenwechsel erwischte der SV Erlbach den besseren Start. In der 53. Minute setzte Thomas Winklbauer seinen Mitspieler Lukas Adamhuber mit einem präzisen Zuspiel in Szene. Adamhuber nutzte die Gelegenheit und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab Erlbach zunächst zusätzlichen Rückenwind.
Gundelfingen ließ sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeitete weiter am Ausgleich. Die Gäste erhöhten den Druck und suchten immer wieder die Lücke in der Erlbacher Defensive. In der 72. Minute bot sich schließlich die große Gelegenheit: Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für den FCG. David Spizert übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1.
In der Schlussphase blieb die Begegnung völlig offen. Beide Mannschaften wollten sich nicht mit der Punkteteilung zufriedengeben und suchten noch einmal den entscheidenden Treffer. Unter anderem bot sich Simon Achatz eine Möglichkeit, die Partie zugunsten der Gäste zu entscheiden. Die Defensivreihen hielten jedoch stand und verhinderten ein weiteres Tor.
Auch in den letzten Minuten blieb die Partie intensiv, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Damit trennten sich der SV Erlbach und der FC Gundelfingen nach einer ausgeglichenen Begegnung mit 1:1. Für einen turbulenten Abschluss sorgte schließlich Leonhard Thiel, der nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte sah.
Torschützen:
1:0 Adamhuber (53.)
1:1 Spizert (72./Elfmeter)
Aufstellung des SV Erlbach:
Weber, Linhart, Obermeier, Schlettwagner, Winklbauer, Thiel, Spinner (81. Kirchgeßner), Ramstetter, Lukic (89. Dafinger), Adamhuber, Schulz
Aufstellung des FC 1920 Gundelfingen:
Rommel, Anzenhofer, Achatz, Leibling (73. Kerber), J. Seibold, Hafner (90. Sailer), Havolli, S. Seibold (73. Peter), Spizert (87. Sen), Maurer, Rieger
Gelbe Karten:
Linhart (1.)
Havolli (45.)
Winklbauer (58.)
Lukic (68.)
Hafner (86.)
Rote Karte:
Thiel (nach Schlusspfiff/SV Erlbach)
Schiedsrichter:
Jonas Jäcker
Zuschauer:
416
Zu Beginn der Begegnung hielten die Gäste aus Pfaffenhofen noch gut dagegen. Pipinsried übernahm zwar zunehmend die Initiative, musste jedoch geduldig nach einer Lücke in der gegnerischen Defensive suchen. In der 26. Minute war der Bann schließlich gebrochen. Jaroud Kanze brachte eine präzise Flanke in den Strafraum, wo Tobias Reithmeir zur Stelle war und den Ball per Kopf zur 1:0-Führung im Netz unterbrachte.
Mit dem knappen Vorsprung im Rücken kontrollierten die Hausherren anschließend das Geschehen. Pfaffenhofen versuchte, defensiv kompakt zu bleiben und selbst zu Umschaltmöglichkeiten zu kommen. Ein weiterer Treffer fiel vor dem Seitenwechsel allerdings nicht mehr, sodass Pipinsried mit einer 1:0-Führung in die Kabine ging.
Nach der Pause erhöhte der FCP das Tempo und sorgte zunehmend für klare Verhältnisse. In der 56. Minute trat Kanze nicht mehr als Vorbereiter, sondern selbst als Torschütze in Erscheinung und erhöhte auf 2:0. Damit war der Widerstand der Gäste zunehmend gebrochen.
Nur neun Minuten später legten die Gastgeber den nächsten Treffer nach. Alexander Seifert stellte in der 65. Minute auf 3:0 und brachte Pipinsried endgültig auf die Siegerstraße. Die Hausherren ließen trotz des komfortablen Vorsprungs nicht nach und spielten weiter konsequent nach vorne.
Auch die Einwechslungen brachten noch einmal neuen Schwung. Tobias Ullmann, der in der 68. Minute in die Partie gekommen war, benötigte lediglich neun Minuten, um sich ebenfalls in die Torschützenliste einzutragen. In der 77. Minute erzielte er das 4:0 und machte den deutlichen Erfolg endgültig perfekt.
Den Schlusspunkt setzte schließlich einer der auffälligsten Akteure des Tages. In der ersten Minute der Nachspielzeit schlug Kanze ein zweites Mal zu und stellte mit seinem Treffer zum 5:0 den Endstand her. Nach seiner Vorlage zum Führungstreffer und zwei eigenen Toren hatte er entscheidenden Anteil am klaren Heimerfolg.
Am Ende stand ein auch in dieser Höhe deutlicher Sieg für den FC Pipinsried. Besonders nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber ihre Überlegenheit konsequent aus und ließen dem FSV Pfaffenhofen/Ilm kaum noch Möglichkeiten, zurück in die Begegnung zu finden.
Torschützen:
1:0 Reithmeir (26.)
2:0 Kanze (56.)
3:0 Seifert (65.)
4:0 Ullmann (77.)
5:0 Kanze (90.+1)
Aufstellung des FC Pipinsried:
Bösl, Keßler (81. Sanawar), Reithmeir, Weihrauch (83. Haas), Dombrowka (68. Ullmann), Seifert, Krist, Gerbert, Roithmayr (81. Anyaonu), Reichl (58. Lobenhofer), Kanze
Aufstellung des FSV Pfaffenhofen/Ilm:
Köhler, Kuchlbauer, Starzer (72. Nabi), Untersänger (60. Brudtloff), Senger, Waas (65. Binder), Keskin (85. Birkl), Zanker, Redl (65. Liebler), Berger, Leibelt
Gelbe Karten:
Keßler (24.)
Reichl (45.)
Zanker (45.)
Leibelt (55.)
Köhler (65.)
Starzer (65.)
Dombrowka (67.)
Ullmann (81.)
Keskin (82.)
Schiedsrichter:
Stefan Streiber
Zuschauer:
1382
Spiele ohne Schwäbische Beteiligung: