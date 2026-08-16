Pipinsried glänzt – Kottern verliert knapp Pipinsried in Torlaune +++ Kottern unterliegt knapp +++ Bayernliga Süd liefert Spannung +++ von Raphael Ehrwen · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser

Die Manschaften TSV 1874 Kottern und SpVgg Landshut begrüßen die Zuschauer. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Der Spieltag in der Bayernliga Süd hatte von deutlichen Siegen bis zu hart umkämpften Punkteteilungen einiges zu bieten. Während der FC Pipinsried beim 5:0 gegen Pfaffenhofen ein echtes Ausrufezeichen setzte, musste sich der TSV Kottern der SpVgg Landshut knapp mit 0:1 geschlagen geben. Erlbach und Gundelfingen trennten sich nach einer intensiven Begegnung mit 1:1, während zwischen Geretsried und Schwabmünchen überhaupt keine Tore fielen. Damit boten die vier Partien ganz unterschiedliche Geschichten und reichlich Gesprächsstoff.

Der TSV Kottern musste sich im Heimspiel gegen die SpVgg Landshut knapp mit 0:1 geschlagen geben. In der ABT-Arena entwickelte sich am Freitagabend ein umkämpftes Bayernliga-Süd-Duell, in dem ein Treffer von Sebastian Maier in der ersten Halbzeit den Unterschied ausmachte. Kottern versuchte bis zum Schluss, die Niederlage noch abzuwenden, fand gegen die Landshuter Defensive jedoch kein entscheidendes Mittel. Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften um die Kontrolle im Mittelfeld kämpften. Kottern versuchte vor heimischer Kulisse, Akzente nach vorne zu setzen, während Landshut kompakt stand und immer wieder auf seine Möglichkeiten im Offensivspiel wartete. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch Mangelware.

In der 35. Minute schlugen die Gäste schließlich zu. Lucas Biberger setzte Sebastian Maier mit einem gelungenen Zuspiel in Szene. Maier nutzte die Gelegenheit und brachte die SpVgg Landshut mit 1:0 in Führung. Für Kottern war der Gegentreffer ein Rückschlag, dennoch versuchten die Hausherren noch vor der Pause eine Antwort zu finden. Ein Treffer gelang allerdings nicht mehr, sodass es mit dem knappen Rückstand in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel war Kottern gefordert und investierte zunehmend mehr in die Offensive. Trainer und Mannschaft versuchten auch mit personellen Veränderungen, neuen Schwung in die Partie zu bringen. Hackenschmidt und Watari kamen nach einer Stunde in die Begegnung, später folgten Miller und Youssef. Landshut verteidigte die knappe Führung jedoch konzentriert und machte es den Gastgebern schwer, zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen.

Mit zunehmender Spielzeit erhöhte Kottern noch einmal den Druck. Die Hausherren warfen in der Schlussphase mehr nach vorne und suchten mit aller Macht nach dem Ausgleich. Landshut hielt dagegen und versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. In der 88. Minute wurde es noch einmal spannend. Lucas Biberger, der den entscheidenden Treffer vorbereitet hatte und bereits verwarnt war, sah nach einem weiteren Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Damit musste die SpVgg Landshut die letzten Minuten in Unterzahl überstehen. Kottern versuchte den personellen Vorteil zu nutzen und drängte noch einmal auf das 1:1. Trotz der Schlussoffensive gelang den Gastgebern der Ausgleich jedoch nicht mehr. Landshut verteidigte mit großem Einsatz und brachte die knappe Führung über die Zeit. Damit musste sich der TSV Kottern nach einer umkämpften Begegnung mit 0:1 geschlagen geben, während die SpVgg Landshut dank Maiers Treffer und einer konzentrierten Defensivleistung die drei Punkte mit nach Hause nahm. Torschützen: 0:1 Maier (35.) Aufstellung des TSV 1874 Kottern: Frick, Lorenz, Ender, Qosay (73. Miller), Bär, Bareis (60. Hackenschmidt), Günes (60. Watari), Jozic, Mihajlovic, Keckeisen (84. Youssef), Duchardt Aufstellung der SpVgg Landshut: Mühl, Justvan, Sossau (85. Hoffedank), Seferi (76. Oswald), Steer (89. Stoller), Plomer, Maier, Weiß, Sigl (65. Hoffmann), Rabanter, Biberger Gelbe Karten: Weiß (28.)

Duchardt (41.)

Hackenschmidt (80.)

Biberger (80.)

Lorenz (94.)

Jozic (95.) Gelb-Rote Karte: Biberger (88./SpVgg Landshut/Foul) Schiedsrichter: Phillip Ettenreich Zuschauer: 300

Der SV Erlbach und der FC Gundelfingen haben sich in einem umkämpften Bayernliga-Süd-Duell mit 1:1 getrennt. Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Nach der Führung der Gastgeber durch Lukas Adamhuber schlug Gundelfingen in der zweiten Halbzeit per Elfmeter zurück und sicherte sich einen Punkt. Von Beginn an war viel Intensität in der Partie. Beide Mannschaften gingen engagiert in die Zweikämpfe und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Erlbach und Gundelfingen begegneten sich weitgehend auf Augenhöhe, wobei sich auf beiden Seiten Möglichkeiten ergaben. Ein Treffer wollte im ersten Durchgang allerdings nicht fallen, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel erwischte der SV Erlbach den besseren Start. In der 53. Minute setzte Thomas Winklbauer seinen Mitspieler Lukas Adamhuber mit einem präzisen Zuspiel in Szene. Adamhuber nutzte die Gelegenheit und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab Erlbach zunächst zusätzlichen Rückenwind. Gundelfingen ließ sich vom Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeitete weiter am Ausgleich. Die Gäste erhöhten den Druck und suchten immer wieder die Lücke in der Erlbacher Defensive. In der 72. Minute bot sich schließlich die große Gelegenheit: Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß für den FCG. David Spizert übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1. In der Schlussphase blieb die Begegnung völlig offen. Beide Mannschaften wollten sich nicht mit der Punkteteilung zufriedengeben und suchten noch einmal den entscheidenden Treffer. Unter anderem bot sich Simon Achatz eine Möglichkeit, die Partie zugunsten der Gäste zu entscheiden. Die Defensivreihen hielten jedoch stand und verhinderten ein weiteres Tor. Auch in den letzten Minuten blieb die Partie intensiv, doch am Spielstand änderte sich nichts mehr. Damit trennten sich der SV Erlbach und der FC Gundelfingen nach einer ausgeglichenen Begegnung mit 1:1. Für einen turbulenten Abschluss sorgte schließlich Leonhard Thiel, der nach dem Schlusspfiff noch die Rote Karte sah. Torschützen: 1:0 Adamhuber (53.)

1:1 Spizert (72./Elfmeter) Aufstellung des SV Erlbach: Weber, Linhart, Obermeier, Schlettwagner, Winklbauer, Thiel, Spinner (81. Kirchgeßner), Ramstetter, Lukic (89. Dafinger), Adamhuber, Schulz Aufstellung des FC 1920 Gundelfingen: Rommel, Anzenhofer, Achatz, Leibling (73. Kerber), J. Seibold, Hafner (90. Sailer), Havolli, S. Seibold (73. Peter), Spizert (87. Sen), Maurer, Rieger Gelbe Karten: Linhart (1.)

Havolli (45.)

Winklbauer (58.)

Lukic (68.)

Hafner (86.) Rote Karte: Thiel (nach Schlusspfiff/SV Erlbach) Schiedsrichter: Jonas Jäcker Zuschauer: 416

Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich, dass sich beide Mannschaften wenig schenken würden. Geretsried und Schwabmünchen agierten konzentriert, hielten ihre Reihen eng zusammen und machten dem jeweiligen Gegner den Weg in Richtung Strafraum schwer. Viele Aktionen spielten sich deshalb zwischen den Strafräumen ab, wo intensive Zweikämpfe das Bild bestimmten. Gefährliche Torraumszenen waren im ersten Durchgang nur selten zu sehen. Zwar bemühten sich beide Seiten darum, mit Tempo nach vorne zu spielen, doch spätestens in der Nähe des gegnerischen Strafraums war meist Schluss. Die Gastgeber versuchten vor eigenem Publikum etwas mehr Druck zu entwickeln, während Schwabmünchen geduldig auf passende Gelegenheiten wartete. Da auf beiden Seiten im entscheidenden Moment die Genauigkeit fehlte, ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause setzte sich das ausgeglichene Spiel zunächst fort. Keine der beiden Mannschaften wollte zu viel riskieren und dadurch Räume für den Gegner öffnen. Mit mehreren Wechseln versuchten die Trainer, frische Kräfte und neue Ideen in die Begegnung zu bringen. An der fehlenden Torgefahr änderte sich dadurch allerdings nur wenig. In der Schlussphase nahm die Intensität noch einmal zu. Geretsried und Schwabmünchen suchten nach einer Möglichkeit, die Partie doch noch auf ihre Seite zu ziehen, blieben dabei aber weiterhin vorsichtig. Die beiden Abwehrverbände ließen sich nicht aus der Ordnung bringen und verhinderten, dass eine Mannschaft zu einer entscheidenden Gelegenheit kam. Somit blieb die Anzeigetafel auch nach dem Schlusspfiff unverändert. Das 0:0 spiegelte eine Partie wider, in der sich beide Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Während Geretsried und Schwabmünchen mit ihrer Defensivarbeit zufrieden sein konnten, fehlte beiden Teams im Angriff die nötige Durchschlagskraft für den entscheidenden Treffer. Aufstellung des TuS Geretsried: Radic, Sibler, Winkler (65. Krebs), Kellner, Renger (58. Hodzic), Karpouzidis, Schrills (93. Hyseni), Kawai (44. Prepeluh), Luburic (80. Fejzullahi), Idrizovic, Ivkovic Aufstellung des TSV Schwabmünchen: Holthuis, Paulus (64. N. Kusterer), L. Kusterer, Schmidt, Di Maggio (80. Krist), Boyer, Gmell (69. Gumpinger), Moser (85. Berger), Glöckle (84. Speiser), Boyer, Uhde Gelbe Karten: Holthuis (14.)

Paulus (31.)

Luburic (46.)

Idrizovic (65.)

Boyer (84.) Schiedsrichter: Torsten Wenzlik Zuschauer: 150 Der TuS Geretsried und der TSV Schwabmünchen lieferten sich im Isaraustadion eine ausgeglichene Begegnung, die ohne Treffer endete. Beim 0:0 standen vor allem die gut organisierten Abwehrreihen im Mittelpunkt. Beide Teams zeigten großen Einsatz, konnten sich in der Offensive aber nur selten entscheidend durchsetzen.