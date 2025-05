Pipinsried gewinnt rasantes Spitzenspiel

2:1-Sieg gegen Tabellenführer 1865 II: Die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried befinden sich auf Aufstiegskurs.

In einer hochklassigen Partie haben die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried am Samstag den Tabellenführer TSV 1860 München II mit 2:1 besiegt. Sie ziehen damit nach Punkten mit den Junglöwen gleich. Zwei Spieltage vor Ende der Saison hat der FCP nun alle Trümpfe selbst in der Hand.

724 zahlende Zuschauer kamen, sie sorgten in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena für einen würdigen Rahmen zum Spitzenspiel der Bayernliga Süd – und das Top-Spiel hielt, was es im Vorfeld versprach. Auf dem Pipinsrieder Teppich – der Rasen war in hervorragendem Zustand – entwickelte sich ein Match, das höchsten Ansprüchen genügte. Beide Teams zeigten eine technisch gute Partie, zudem wurden harte und zumeist faire Zweikämpfe geführt.

Knackpunkt des Spiels war die Kaltschnäuzigkeit der Pipinsrieder vor dem Tor. Beim 1:0 (29.) schickte Nico Karger seinen Teamkollegen Valdrin Konjuhi auf der halblinken Seite auf die Reise. Konjuhi ließ 60-Keeper Erlon Avdija mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance.

In der 64. Minute wurde Karger von Fabian Benko halbrechts geschickt. Karger umkurvte zwei Löwen und schob gekonnt zur 2:0-Führung ein. „Mittlerweile verstehe ich mich mit Fabi fast blind. Er kennt meine Laufwege und spielt mich dementsprechend an“, so Karger, der Ex-Löwe im Dress des FCP. „Ich denke, es war heute die richtige Antwort auf die letzten beiden Spiele. Und jetzt will ich ein Bier!“

Torwart-Patzer führt zum Anschlusstreffer

Den Anschlusstreffer (73.) bekam der Sechziger Colin Beutel von FCP-Schlussmann Max Engl mit einem kapitalen Schnitzer aufgelegt. Doch zu mehr langte es für die Löwen nicht, es war deutlich zu sehen, dass ihnen ein Knipser in der Offensive fehlte.

Der Münchner Trainer Felix Hirschnagl sagte gegenüber dem Fußball-Portal Fupa: „Glückwunsch an Pipinsried, der Sieg ist mit Sicherheit nicht unverdient, aber aus unserer Perspektive vermeidbar gewesen. Wir müssen heute in Führung gehen. Schade ist, dass wir ihre Umschaltmomente eigentlich gut im Griff hatten, aber leider zwei folgenschwere Ballverluste hatten, die wir dann nicht mehr kontrolliert bekommen haben.“ Über 90 Minuten gesehen sei es ein „ordentlicher Auftritt“ gewesen, so Hirschnagl weiter. „Unsere dominanten Phasen waren lang, aber wir haben da leider zu wenig draus gemacht. Das ist dann auch der einzige Kritikpunkt, weil sich unsere Abschlussschwäche auch immer wieder in den Spielen zeigt.“

Sein Pipinsrieder Kollege Sepp Steinberger, der selbst schon einmal Trainer bei den Junglöwen gewesen war, war nach dem Spiel entsprechend zufrieden:. „Wir haben es uns heute selbst schwer gemacht. Insgesamt, denke ich, haben wir verdient gewonnen. Dass es mal ein paar Schüsse aufs Tor gibt, ist normal. Aber man kann nicht sagen, dass wir glücklich gewonnen haben.“

Am kommenden Freitag muss der FC Pipinsried beim Tabellenvierten SV Erlbach antreten. Dort kann er die Weichen Richtung Regionalliga stellen, sei es auf direktem Weg oder über die Relegation. Bei einer Niederlage kann der Schuss allerdings auch nach hinten losgehen, denn im Kampf um den Aufstieg spielen mit Erlbach und Memmingen zwei weitere Teams mit.