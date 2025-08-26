Pipinsried gegen Burghausen: Wacker siegt souverän

Der SV Wacker Burghausen gab sich gegen den FC Pipinsried im Achtelfinale des Totopokals keine Blöße. Ein Doppelschlag durch Noa-Gabriel Simic und Jannis Turtschan nach einer guten halben Stunde, sorgte schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Dennis Ade legte nach der Pause für die Mannschaft von Trainer Lars Bender nach. Damit steht Burghausen im Viertelfinale des Totopokals.

FC Pipinsried – SV Wacker Burghausen 0:3

FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer (61. Angelo Mayer), Alexander Lungwitz, Felix Popp (68. Max Dombrowka), Tobias Schröck (68. Benedikt Wiegert), Fabian Benko, Mario Götzendörfer, Jonas Lindner, Nenad Petkovic (71. Nico Karger), Kubilay Celik (31. Maximilian Schmidt) - Trainer: Josef Steinberger

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Alexander Sorge, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid (62. Noah Shawn Agbaje), Artur Andreichyk, Alexander Gordok (80. Pirmin Lindner), Moritz Bangerter (71. Denis Ade), Noa-Gabriel Simic (71. Filip Ilic), Noah Müller (62. Mateo Zetic), Tom Sanne - Trainer: Lars Bender

Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 302

Tore: 0:1 Noa-Gabriel Simic (33.), 0:2 Jannis Turtschan (36.), 0:3 Denis Ade (76.)