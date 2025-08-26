 2025-08-21T14:07:42.707Z

Kann der FC Pipinsried für eine Überraschung sorgen?
Kann der FC Pipinsried für eine Überraschung sorgen? – Foto: Charly Becherer

Pipinsried gegen Burghausen LIVE: Wacker will in die nächste Runde

Achtelfinale im Bayerischen Totopokal

Der Bayerische Totopokal geht in die nächste Runde! Zum Auftakt des Achtelfinales empfängt FC Pipinsried den Regionalligisten SV Wacker Burghausen von Trainer Lars Bender. Kann der Bayernligist für eine Überraschung sorgen? Hier im LIVE-Ticker.

Spiel am Dienstag:

Heute, 17:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
0
0

Nils GöhringAutor