Kann der FC Pipinsried für eine Überraschung sorgen? – Foto: Charly Becherer
Pipinsried gegen Burghausen LIVE: Wacker legt nach
Der Bayerische Totopokal geht in die nächste Runde! Zum Auftakt des Achtelfinales empfängt FC Pipinsried den Regionalligisten SV Wacker Burghausen von Trainer Lars Bender. Kann der Bayernligist für eine Überraschung sorgen? Hier im LIVE-Ticker.