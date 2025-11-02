Pipinsried Gala im Topspiel gegen Erlbach

Wer hätte vor wenigen Wochen geglaubt, dass der FC Pipinsried so im Top-Spiel der Bayernliga Süd auftrumpfen kann? Wohl die wenigsten. Was die Mannschaft auf der tollen Erlbacher Anlage zeigte, war allererstes Bayernliga-Niveau.

Die Bayernliga-Fußballer des FC Pipinsried haben ihr letztes Vorrundenspiel beim SV Erlbach am Freitagabend verdient mit 3:1 gewonnen. Dank einer überzeugenden Leistung und einer Vielzahl an Hochkarätern geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Dabei mussten die Pipinsrieder vor und während dem Spiel einige Tiefschläge hinnehmen.

Dabei musste der neue FCP-Trainer Roman Langer bereits vor der Partie Ersatz für Max Dombrowka finden, dessen muskuläre Probleme einen Einsatz nicht zuließen. Beim Aufwärmen verletzte sich auch noch Torwart Max Engl, der bei einer Aktion im Rasen hängen blieb und sich das Knie verdrehte. Für ihn kam Dominik Bals zwischen die Pfosten – und machte eine erstklassige Partie. Die Ausfälle von Kapitän Benedikt Lobenhofer, Jonas Lindner und Max Schmidt standen schon zuvor fest. Nach bereits 50 Minuten musste zudem Abwehrchef Tobias Schröck den Platz verlassen, er hatte einen Schlag aufs Knie bekommen.

Die Hiobsbotschaften gingen mit Anpfiff weiter: Mit der ersten Ballaktion lag der FCP bereits im Hintertreffen. Anstatt einen klaren Ball zu schlagen, wurde Klein-Klein im Strafraum gespielt. Prompt wurde Milos Lukic von den Beinen geholt. Elfmeter: Max Sammer㈠eier verwandelt für den Gastgeber sicher (1.). Doch wer geglaubt hatte, dass die Partie nach dem Elfmeter für Erlbach nun genauso laufen würde wie von allen, inklusive der Gastgeber, erwartet, der wurde vom neuen FC Pipinsried eines Besseren belehrt.

Mit viel Herz, einer klaren Taktik und individueller Qualität übernahm der Gast schnell das Zepter. Erlbach wurde vor allem mit langen Bällen hinter die Kette bearbeitet, und dies schmeckte den Gastgebern überhaupt nicht. Mit Florian Gebert und Valdrin Konjuhi hatte FCP-Coach Langer gleich zwei Mittelstürmer aufgeboten, und die beiden rannten, spielten und arbeiteten, dass es eine Wonne war, ihnen zuzuschauen.

Einen Spieler des Tages herauszuheben, ist angesichts der Leistung der gesamten Pipinsrieder Mannschaft schwierig. Auffällig aber, dass Torjäger Nico Karger seit dem Trainerwechsel wie verwandelt auf dem Platz steht. Mit einem Hattrick zeigte er deutlich, dass wieder mit ihm zurechnen ist. Beim 1:1 in der 10. Minute verwandelte er abgezockt ins lange Eck, beim 2:1 in der 44. Minute nagelte er den Ball aus 18 Metern mit Vehemenz Richtung gegnerisches Tor, ein Abwehrversuch der FCE-Defensive verlief erfolglos. Den Dreierpack schnürte Karger mit einem verwandelten Foulelfmeter (Fabian Benko hatte Florian Gebert mit einem Zuckerpass auf die Reise geschickt, Gebert konnte im Strafraum nur durch ein Foul gebremst werden.) in der 67. Minute.

„Ich denke, wir waren in allen Belangen überlegen. Das, was wir in der Woche immer wieder trainiert haben, ist aufgegangen“, freute sich der Pipinsrieder Trainer Roman Langer. Fazit der Partie: Der FC Pipinsried hatte, endlich, einen Plan.