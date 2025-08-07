Pipinsried freut sich über einen Leihspieler vom SV Wacker Burghausen

Die Verantwortlichen des SVW sehen in der Leihe einen entscheidenden Schritt für die fußballerische Weiterentwicklung Kanzes: "Für junge Spieler wie Jaroud ist regelmäßige Einsatzzeit auf hohem Niveau essenziell. In der Bayernliga hat er nun die Möglichkeit, wertvolle Spielminuten zu sammeln und sich unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln", so Burghausens sportlicher Leiter Karl Heinz Fenk.

Bereits seit zwei Wochen trainiert Kanze, der seine Ausbildung in der Region München absolviert, mit der Mannschaft des FC Pipinsried. Durch die kürzeren Wege im Dachauer Land kann der aus Allershausen stammende Kanze seine Doppelbelastung aus Fußball und Ausbildung deutlich besser bewältigen. Der SV Wacker wird die Entwicklung von Jaroud Kanze weiterhin eng begleiten und steht im regelmäßigen Austausch mit dem FC Pipinsried. Ziel ist es, dass der Offensivmann zur Saison 2026/2027 gestärkt und mit neuer Erfahrung an die Salzach zurückkehrt.



In Pipinsried freuen sich die Verantwortlichen über eine weitere Offensivoption. Cheftrainer Sepp Steinberger: "Jaroud hat ein paar Mal bei uns mittrainiert. Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Er ist ein junger Spieler mit viel Potential, offensiv sehr flexibel einsetzbar. Er bringt eine gute Geschwindigkeit mit und den Schuss Unbekümmertheit, den er sich hoffentlich beibehält. Zudem ist er stark im Eins-gegen-Eins. An den typischen Themen, wenn Jungs von der Jugend in den Herrenfußball kommen, muss er wenig überraschend noch arbeiten. Wie zum Beispiel Körperlichkeit, Robustheit oder Zweikampfhärte."